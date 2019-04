Legendarny sprawozdawca żegna się z widzami. Benefis Włodzimierza Szaranowicza

„Halo, Włodku!” – to benefis Włodzimierza Szaranowicza, który Telewizja Polska wyemituje w drugim dniu świąt. Niedawno słynny sprawozdawca sportowy poinformował, że – po czterdziestu latach pracy – żegna się z Telewizją Polską. Zapraszamy do oglądania pożegnalnego benefisu w wielkanocny poniedziałek o godz. 17.30 w TVP1 oraz aplikacji mobilnej TVP Sport i na stronie TVPSPORT.PL.

W benefisie udział wezmą komentatorzy sportowi: Dariusz Szpakowski i Marek Rudziński oraz byli i aktualni sportowcy między innymi: Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Sebastian Chmara, Monika Pyrek oraz Tomasz Majewski.



Włodzimierz Szaranowicz od ponad 40 lat związany jest z Telewizją Polską. W latach 2009-2017 sprawował funkcję dyrektora redakcji sportowej Telewizji Polskiej i kanału TVP Sport.



Jako sprawozdawca sportowy przekazywał relacje z wielu dyscyplin między innymi: skoków narciarskich i zawodów lekkoatletycznych. Dziewiętnaście razy był akredytowany na letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, od igrzysk w Moskwie w 1980 roku do igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku. To plasuje go na pozycji lidera wśród wszystkich polskich dziennikarzy sportowych i w ścisłej czołówce światowej listy.

źródło: IAR, TVP Sport

Włodzimierz Szaranowicz jest laureatem trzech Telekamer i Złotej Telekamery oraz Wiktora i Super Wiktora. Otrzymał również Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.Emisja benefisu „Halo, Włodku!” – na pożegnanie z mikrofonem, w wielkanocny poniedziałek w TVP 1 o godz . 17.30.