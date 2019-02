Prezydent: Pogłębiamy polsko-litewską współpracę w ramach NATO

– Cieszę się, że kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia – powiedział prezydent Andrzej Duda w czwartek po spotkaniu z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite.

Chwilę wcześniej w obecności obojga prezydentów ministrowie obrony Polski i Litwy Mariusz Błaszczak i Raimundas Karoblis podpisali porozumienie o ustanowieniu bezpiecznej łączności do wymiany informacji radiolokacyjnych oraz dokumenty związane z dowództwem Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu.



Szefowie resortów obrony podpisali porozumienie techniczne w sprawie ustanowienia bezpiecznego połączenia umożliwiającego wymianę informacji radiolokacyjnych między siłami zbrojnymi obu państw oraz list intencyjny w sprawie afiliacji litewskiej brygady zmechanizowanej Geleżinis Vilkas (Żelazny Wilk) i polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej w czasie pokoju do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.



Dywizja ma koordynować działania batalionowych grup bojowych NATO działających w ramach inicjatywy eFP na północno-wschodniej flance sojuszu. W skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wchodzi wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO złożona z żołnierzy z USA, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji, jedna z czterech rozmieszczonych w 2017 r. w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.





„Cieszę się, że kooperacja wojskowa między Polską a Litwą w ramach NATO się pogłębia”



– Bardzo się cieszę, że został podpisany list intencyjny, który wprowadza de facto polską 15. Brygadę Zmechanizowaną, litewską Brygadę Piechoty Zmechanizowanej „Żelazny Wilk” do Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Cieszę się, że ta kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia – powiedział prezydent Duda na wspólnej z prezydent Litwy konferencji prasowej w Warszawie.



Jak dodał, „to jest pokazanie po pierwsze naszej aktywności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego; po drugie jest to pokazanie naszym sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie, i że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy”.



Andrzej Duda zapowiedział, że razem z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką będzie wizytował polsko-litewsko-ukraińską brygadę w Lublinie. Ocenił, że „wydarzeń dążących do bezpieczeństwa” regionu będzie w najbliższym czasie kilka.



– Bardzo dziękuję panu ministrowi Błaszczakowi oraz ministrowi obrony republiki litewskiej za tę bardzo dobrą współpracę i za to, że to porozumienie o współpracy wojskowej w dziedzinie wymiany informacji, jak i i ten list intencyjny mogły być dzisiaj tutaj w naszej obecności podpisane – powiedział Andrzej Duda.





Prezydent: Współpraca Polski i Litwy przebiega dobrze i się intensyfikuje



– Współpraca między Polską a Litwą przebiega dobrze i się intensyfikuje; wspólne projekty wzmacniają nasze relacje w znaczeniu międzyludzkim, bezpieczeństwa oraz współpracy energetycznej – powiedział prezydent Duda.



Prezydent zwrócił uwagę podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydent Litwy, że w 2019 r. przypada wiele ważnych dla Polski i Litwy rocznic. – To ważny rok; z jednej strony 450 rocznica Unii Lubelskiej, ale z drugiej strony mamy 15 rocznicę wstąpienia Litwy do NATO, 20 rocznicę wstąpienia Polski do NATO – zauważył.



– Cieszę się, że współpraca między Polską a Litwą w takim symbolicznym okresie przebiega tak dobrze i się intensyfikuje – oświadczył Andrzej Duda. Prezydent wymienił też niektóre projekty realizowane przez oba kraje, takie jak Via Baltica, Rail Baltica czy Via Carpatia.



Zaznaczył, że inwestycje te mają nie tylko znaczenie dla relacji polsko-litewskich, ale też przyczyniają się do pogłębiania współpracy w regionie Trójmorza. – Wzmacniają także nasze relacje w znaczenie między społecznym, międzyludzkim, ale też w zakresie bezpieczeństwa i w tym kontekście mówiliśmy także o współpracy energetycznej, (...) o synchronizacji systemów w zakresie energii elektrycznej – dodał prezydent.





„Polska i Litwa zdecydowanie przeciwne Nord Stream 2”



– Jesteśmy zdecydowanie przeciwni projektowi gazociągu Nord Stream 2; uważamy, że pogorszy sytuację bezpieczeństwa energetycznego nie tylko naszej części Europy, ale w ogóle UE – powiedział prezydent Duda. Na konferencji prasowej Duda podkreślił, że Polska i Litwa starają się odpowiadać na stan zagrożenia w naszej części Europy m.in. poprzez współpracę energetyczną.



– Z panią prezydent mamy jednoznaczne stanowisko jeżeli chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2 – jesteśmy zdecydowanie tej inwestycji przeciwni. Uważamy, że pogorszy ona sytuację bezpieczeństwa energetycznego w zakresie bezpieczeństwa gazowego nie tylko Polski i Litwy, nie tylko w naszej części Europy, ale że w ogóle w UE to pogorszy sytuację bezpieczeństwa gazowego, że jest to ewidentne, bardzo silne uzależnienie się od jednego dostawcy – oświadczył prezydent.



Jak ocenił, jest to „trend, który powinien zostać przerwany i którego absolutnie w UE nie wolno kontynuować”.



Duda powiedział, że w rozmowie z prezydent Litwy wyraził również satysfakcję z obecności na Litwie spółki Orlen i jej udziału w zapewnianiu „bezpieczeństwa jeżeli chodzi o paliwo na Litwie”. – Mam nadzieję, że Orlen będzie tam dobrze funkcjonował i że będzie to bezpieczeństwo Litwy także i w tym zakresie wzmacniał, ciesząc się w swojej działalności przychylnością władz litewskich – dodał.





„Rosja pogłębia stan zagrożenia w naszej części Europy“



– Rosja w ostatnich latach przejawia tendencje imperialne i pogłębia stan zagrożenia w naszej części Europy; obserwujemy to z niepokojem, ale staramy się też na to odpowiadać poprzez współpracę militarną, w zakresie bezpieczeństwa, czy współpracę energetyczną – podkreślił prezydent Andrzej Duda.



Duda przekazał, że podczas spotkania z prezydent Litwy Dalii Grybauskaite, wyraził satysfakcję, że polscy piloci strzegą w tej chwili litewskiego nieba w ramach kolejnej edycji Baltic Air Policing. – To jest dla mnie radość, że nasza obecność pogłębiająca bezpieczeństwo Litwy jest na tym litewskim niebie widoczna – dodał prezydent.



Innym tematem rozmów była - jak poinformował - sytuacja na Ukrainie. – Nasze stanowiska są w tym zakresie jednoznacznie. Uważamy, że nie ma innej drogi – okupacja Krymu, jak i okręgów Ługańskiego, Donieckiego musi zostać zakończona. Rosja musi się stamtąd wycofać – oświadczył Andrzej Duda.



– Obserwujemy przebieg kampanii wyborczej na Ukrainie, zobaczymy jakie będą rozstrzygnięcia, to decyzja narodu ukraińskiego, to decyzja tamtejszych wyborców – mówił prezydent.



Prezydenci Polski i Litwy poruszyli także temat relacji z Białorusią. – Mamy te same z panią prezydent niepokoje co do tego, na ile będzie się utrzymywała, czy pogłębiała suwerenność Białorusi, jeżeli chodzi o jej wschodniego sąsiada, który – niestety – ostatnimi laty przejawia wyraźne tendencje imperialne. I tak naprawdę pogłębia stan swoistego zagrożenia w naszej części Europy, co obserwujemy z niepokojem, ale na co staramy się też odpowiadać chociażby poprzez współpracę militarną, w zakresie bezpieczeństwa, czy współpracę energetyczną – mówił Duda.





„Mam nadzieję, że pisownia polskich nazwisk i polskich nazw ulic na Litwie będzie możliwa”



– W rozmowie z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite wyraziłem nadzieję, że pisownia nazwisk w wersji oryginalnej, polskiej oraz pisownia polskich nazw ulic będzie możliwa, że to zostanie ustawowo na Litwie dopuszczone – powiedział prezydent Duda.



– Poprosiłem panią prezydent i wyraziłem nadzieję, że pisownia nazwisk w wersji oryginalnej, polskiej oraz pisownia polskich nazw ulic będzie możliwa, że to zostanie ustawowo na Litwie dopuszczone. Są projekty odpowiednich ustaw, mam nadzieję, że zostanie uchwalona taka, która tę współpracę jeśli chodzi o mniejszość polską obywateli litewskich poprawi i na to bardzo liczymy – powiedział prezydent po spotkaniu z Dalią Grybauskaite.



Podkreślił jednocześnie, że współpraca polsko-litewska w ostatnim okresie „jest świetna” i te relacje są dobre. – Mam nadzieję, że będziemy je mogli pogłębiać – dodał Andrzej Duda.





Grybauskaite: Polskę i Litwę łączy wiele projektów



– Polskę i Litwę łączy bardzo wiele projektów, w tym nasze stanowiska dotyczące budowy Nord Stream 2; obie strony uważają, że jest to projekt polityczny, a nie gospodarczy, który przynosi szkodę Europie – powiedziała w czwartek w Warszawie prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.



Prezydent Litwy na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą podkreśliła, iż bardzo się cieszy, że przybyła z wizytą do Polski. – To wieńczy nasze wysiłki skierowane na umacniania bezpieczeństwa regionalnego, to wieńczy nasze wysiłki na rzecz rozwijania współpracy wojskowej, a także na rzecz realizacji projektów gospodarczych i współpracy gospodarczej – podkreśliła Grybauskaite.



Jak zaznaczyła, współpraca wojskowa Polski i Litwy osiągnęła bardzo wysoki poziom. – Jest rzeczą jasną, że sami powinniśmy umacniać swoje bezpieczeństwo, dlatego dzisiaj podpisaliśmy bardzo ważne porozumienie zapewniające wspólną politykę w zakresie bezpieczeństwa – zaznaczyła.



Prezydent dodała, iż cieszy się, iż rozwija się też handel Litwy z Polską. – Polska stała się trzecim co do wielkości partnerem handlowym dla Litwy w Europie – podkreśliła Grybauskaite. Zwróciła też uwagę, że oba kraje łączy bardzo wiele projektów. – W tym nasze stanowiska dotyczące Nord Stream 2 są całkowicie zbieżne. Obie strony uważają, że jest to projekt polityczny, a nie gospodarczy, który przynosi szkodę Europie – podkreśliła prezydent Litwy.





Grybauskaite: Nasza przyszłość jest tak silna, jak silny jest nasz sojusz



– Wierzę w naszą przyszłość i polsko-litewskie relacje. Nieważne, jakie są trudności; nasza przyszłość jest tak silna, jak silny jest nasz sojusz – powiedziała Dalia Grybauskaite. – To, że jesteśmy razem, umacnia nas – dodała. Jak podkreśliła, „dzień dzisiejszy pokazuje, że rozumiemy wyzwania, jesteśmy odpowiedzialni i inwestujemy w swoją przyszłość”.



Zaznaczyła, że dokumenty, które w czwartek podpisali ministrowie obrony narodowej Polski i Litwy dotyczące współpracy wojskowej są ważne dla obu naszych krajów. – Jesteśmy razem tak, jak byliśmy 450 lat temu w Lublinie (...). Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni – powiedziała Grybauskaite nawiązując do podpisanej w 1569 roku Unii Lubelskiej.