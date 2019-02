Zatrucie smardzami w restauracji z gwiazdką Michelina. Nie żyje kobieta

Kobieta zmarła po zjedzeniu grzybów w jednej z najbardziej znanych restauracji w hiszpańskiej Walencji. Łącznie zatruło się nimi 19 osób, w tym mąż zmarłej i jej 12-letni syn.

46-latka, którą lokalne media przedstawiają jako Maríę Jesús Fernández Calvo, świętowała urodziny męża w restauracji RiFF, która szczyci się gwiazdką Michelina. Zamówiła ryż z sosem ze smardzów. Po posiłku dostała silnych wymiotów i biegunki. Lekarzom nie udało się uratować jej życia.



Grzybami zatruło się jeszcze kilkanaście osób, ale ich stan nie był tak poważny.



Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Do tego czasu restauracja została zamknięta.



Szefowa regionalnego urzędu sanitarnego Ana Barceló złożyła kondolencje rodzinie i zapewniła o wysiłkach mających na celu ustalenie przyczyn zatrucia. – Przeprowadziliśmy inspekcję w lokalu i wszystko wygląda na to, że nie było uchybień – oświadczyła w rozmowie z dziennikiem „Las Provincias”.



Próbki jedzenia trafią teraz do Narodowego Instytutu Toksykologicznego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Independent.co.uk

„Niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do tej sytuacji, chcę wyrazić mój ogromny żal. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wkrótce wyjaśniona” – napisał w oświadczeniu właściciel restauracji i jednocześnie szef kuchni Bernd Knöller.Smardze są popularne w hiszpańskich restauracjach wczesną wiosną. Przed podaniem należy je wysuszyć i dobrze wygotować, żeby pozbyć się toksyny hydrazyny. Łatwo je jednak pomylić z podobnymi gatunkami grzybów, które mogą być zabójcze dla człowieka.