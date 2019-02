Zarąbał psa siekierą i zakopał w ogródku. Podczas zatrzymania miał 2,5 promila

Nawet pięć lat pozbawienia wolności grozi 60-letniemu mężczyźnie, który zabił siekierą własnego psa. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu namysłowskiego (woj. opolskie). Policjantów wezwali mieszkańcy, których zaniepokoiło wycie i głośny skowyt psa dochodzący z jednej z posesji.



Funkcjonariusze ustalili, że mieszkający we wskazanym przez zgłaszających domu 60-latek kilkoma ciosami siekiery zabił swojego psa.



Na miejscu znaleziono narzędzie i zakopane zwierzę. Podczas zatrzymania u podejrzanego stwierdzono 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.



Zabójcy zwierzęcia postawiono zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Podczas przesłuchania sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, za który zgodnie z zaostrzonymi przepisami grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

