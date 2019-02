Mosbacher: Polska była ofiarą II wojny światowej

– Ktokolwiek wskazuje Polskę jako główne ognisko antysemityzmu, jest w błędzie. Polska była ofiarą II wojny światowej. Wszędzie zdarzają się zgniłe jabłka, ale próby generalizowania prowadzą do błędnej interpretacji historii – powiedziała w rozmowie z wp.pl Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Rozmowa dotyczyła m.in. kryzysu w relacjach polsko-izraelskich oraz jego historycznego podłoża. Mosbacher komentowała słowa szefa izraelskiego MSZ Israela Katza, który powiedział, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki” i kolaborowali z Niemcami w czasie II wojny światowej. Zdaniem ambasador, Polska była ofiarą II wojny światowej, a słowa Katza stanowią „niezwykle obraźliwy komentarz wobec Polski”.



– Dla mnie osobiście to jest absolutnie niedopuszczalne i obraźliwe. (…) Nie możemy przykładać wiele uwagi do tej szkalującej wypowiedzi – powiedziała, podkreślając, że był to „pogląd jednego człowieka”.



Mosbacher stwierdziła, że Katz powinien przeprosić Polaków za swoje słowa.

