„Ty banderowcu” na boisku? Teraz piłkarze podali sobie ręce

„Podczas ostatniego meczu ligowego Jagiellonia Białystok – Wisła Płock doszło do ubolewania godnego incydentu z naszym udziałem. W spotkaniu tym nie brakowało twardej walki na boisku, a przy okazji wywiązała się nasza niepotrzebna »bitwa na słowa«. Niestety padły wyrażenia, które nigdy nie powinny paść...” – napisali we wspólnym oświadczeniu Dominik Furman z Wisły Płock i Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok.

Oświadczenie dotyczy incydentu, do którego miało dość podczas sobotniego meczu Ekstraklasy, który Jagiellonia wygrała 1:0 po bramce Jakuba Wójcickiego.



W trakcie spotkania nie brakowało ostrych spięć między piłkarzami obu zespołów. Sędzia pokazał w sumie pięć żółtych kartek, m.in. Romanczukowi i Furmanowi. Do spięć doszło też po końcowym gwizdku. Romanczuk powiedział potem dziennikarzom, że Furman użył wobec niego określenia „banderowiec”, wspominając, że jego rodzina „została zamordowana przez „Banderę”.



Furman zaprzeczył w wydanym w niedzielę oświadczeniu, by użył wobec kapitana Jagiellonii, który ma ukraińskie pochodzenie, obraźliwych słów o charakterze nacjonalistycznym.



W poniedziałek poinformowano, że Polski Związek Piłki Nożnej wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwości popełnienia przez Furmana przewinienia dyscyplinarnego – zachowania o charakterze ksenofobicznym.



W czwartek obaj piłkarze postanowili zakończyć spór, wydając wspólne oświadczenie. Zawodnicy stwierdzili, że „każdy, kto grał w piłkę nożną (nawet na najniższym poziomie), wie, jak trudno zapanować nad emocjami, zwłaszcza tymi złymi, niegodnymi szanującego się sportowca”.

źródło: laczynaspilka.pl, PAP

„W związku z tym chcielibyśmy przeprosić wszystkich tych, którzy obserwowali ten mecz i całą polską rodzinę piłkarską. Zdajemy sobie sprawę, jak złe wrażenie wywołała nasza »dyskusja«. Wyjaśniliśmy to między sobą i podaliśmy (na razie wirtualnie) sobie ręce” – podkreślili Furman i Romanczuk.„Jesteśmy piłkarzami od lat, gramy w ekstraklasie i dobrze wiemy, że na naszej postawie wzoruje się wielu młodych adeptów piłki. Nie możemy dawać takiego przykładu. Jeszcze nieraz zagramy przeciwko sobie – jak zwykle ofiarnie i ambitnie. Ale obiecujemy, że do takich incydentów, jak ten w Białymstoku z naszym udziałem, już nie dojdzie” – zapewnili piłkarze.„Łączy Nas Piłka!” – zakończyli oświadczenie piłkarze Wisły Płock i Jagiellonii Białystok.Do oświadczenia odniósł się na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek.