Kilkudziesięciu zatrzymanych za groźby m.in. wobec polityków. „Pion cyber” w akcji

Od początku roku policjanci z pionu do walki z cyberprzestępczością zatrzymali kilkadziesiąt osób podejrzanych o kierowanie gróźb pod adresem m.in. polityków i samorządowców oraz takich, które m.in. nawoływały do popełnienia zbrodni – poinformował w czwartek rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Ciarka przekazał, że policjanci w całym kraju odnotowali w tym roku wzmożoną liczbę zgłoszeń od obywateli, dotyczących obraźliwych wpisów internetowych, gróźb kierowanych telefonicznie i publicznego znieważania.



– Były zgłoszenia dotyczące nawoływania do popełnienia przestępstwa w stosunku do prezydentów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, polityków z różnych ugrupowań politycznych. Były też osoby, które pochwalały popełnienie takiego przestępstwa – podał rzecznik KGP.



Takimi zgłoszeniami zajmowały się komendy wojewódzkie oraz policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, które koordynuje działania wydziałów w całym kraju. Od początku roku w związku z kierowaniem gróźb zatrzymano kilkadziesiąt osób. 20 z nich zostało ustalonych, a następnie zatrzymanych dzięki specjalistom od zwalczania cyberprzestępczości. Były to osoby, które przestępstw dokonały za pośrednictwem internetu – najczęściej na portalach społeczniościowych, forach oraz za pośrednictwem komunikatorów.



– Po przekazaniu prokuraturze zgromadzonych w tych sprawach materiałów dowodowych zatrzymani usłyszeli zarzuty. Decyzją sądów cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a wobec sześciu pozostałych zastosowano dozory, poręczenia majątkowe, zakazy utrwalania i rozpowszechniania treści wideofonicznych za pośrednictwem Internetu – podaje KGP.

źródło: pap

Ciarka dodał, że to tylko część wyników pracy policjantów z „pionu cyber”. – Wiele spraw jest w fazie ustaleń, a nowe napływają. Funkcjonariusze nie ustają w swojej pracy. Jednocześnie apelują do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych – przekazał rzecznik policji.Policjanci przypominają, że w cyberprzestrzeni nie jesteśmy anonimowi i bezkarni, a każde nasze działanie pozostawia ślad. – Funkcjonariusze na bieżąco monitorują sieć, mają możliwości ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstw popełnionych za pośrednictwem internetu oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej – zaznaczył Ciarka.