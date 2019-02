Raport: Polska nie powinna się spieszyć do strefy euro

Polsce rekomendowany jest sceptycyzm w stosunku do planów szybkiego wprowadzenia waluty euro – wynika z analizy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP uwzględnił możliwe zyski i straty, które wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii Walutowej i zastąpieniem złotówki europejską walutą.

ZPP w komunikacie cytuje autora raportu prof. Roberta Gwiazdowskiego, który twierdzi, że „euro od samego początku było projektem politycznym, nie ekonomicznym”. Gwiazdowski przypomina, że po upadku komunizmu i zjednoczeniu Niemiec nalegano na przyjęcie przez połączony kraj wspólnej waluty europejskiej, ponieważ obawiano się siły niemieckiej marki.



ZPP stwierdza, że za wprowadzeniem euro stały czynniki pozaekonomiczne, a wielu ekonomistów uznawało, że ten eksperyment nie może się udać.



„Noblista Milton Friedman przewidywał, że waluta ta przeżyje około 10 lat. W zasadzie się nie pomylił, gdyż po tym okresie nastąpił duży kryzys w strefie euro, który zakończyłby się upadkiem projektu, gdyby nie wola ratowania go przez czołowe kraje Unii Europejskiej, motywowana oczywiście czynnikami politycznymi” – dodaje Gwiazdowski, cytowany w komunikacie Związku.



Nie ma prawnych możliwości nacisku na Polskę



ZPP zaznacza, że obecnie nie ma prawnych możliwości nacisku na Polskę w kontekście dołączenia do Unii Walutowej. Nigdy bowiem nie określono, kiedy unia walutowa miałaby nastąpić. Dodatkowo – jak wspomniano – wejście do strefy euro miało się odbyć w oparciu o kryteria z Maastricht, które jednak dziś już nie obowiązują.

W raporcie wymieniono zagrożenia, które – w opinii autorów – mogłyby dotknąć polską gospodarkę w sytuacji nieprzemyślanego wprowadzenia wspólnej waluty.

Ryzyko bańki na rynku nieruchomości



„Stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny mogą okazać się zbyt niskie dla Polski, która jest krajem o niskim PKB oraz relatywnie niskim poziomie cen, co może skutkować nierównowagami makroekonomicznymi m.in. w postaci bańki na rynku nieruchomości” – napisano w komunikacie.



Ponadto podkreślono, że polska gospodarka mogłaby stracić ważny atut na rynku europejskim – niskie koszty pracy. Dodano, że Polska nie jest gotowa, aby konkurować z krajami zachodnimi np. polu innowacyjności.



Raport wymienia również problem różnic między naszą gospodarką a gospodarkami strefy euro. Chodzi tu m.in. o elastyczność rynku pracy czy niski stopień rozwoju rynku najmu. Kolejny aspekt to możliwe niedostosowanie wspólnej polityki pieniężnej do sytuacji cyklicznej w naszym kraju. Wspomniano też o trudniejszej reakcji na napotykane kryzysy.



Tomasz Wróblewski, prezes WEI, zwraca uwagę, że dla jednych krajów wspólna waluta będzie miała zawyżoną wartość, a dla innych – zaniżoną.



„Silne kraje będą więc coraz silniejsze, a słabsze coraz słabsze. Dlatego najpierw musimy stać się silną gospodarką, a dopiero później myśleć ewentualnie o przyjęciu wspólnej waluty” – dodaje.