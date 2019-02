„Mały pomnik w pamięci historii”. Znaczek z okazji 100-lecia Sejmu Ustawodawczego

W parlamencie zaprezentowano znaczek okolicznościowy z okazji 100 rocznicy Sejmu Ustawodawczego. Znaczek wydała Poczta Polska we współpracy z Kancelarią Sejmu. Przedstawia on marszałka Sejmu Ustawodawczego, Wojciecha Trąmpczyńskiego.

W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek.



Odczytała zebranym list od marszałka Marka Kuchcińskiego, który dziękował Poczcie Polskiej za wkład w upowszechnianie naszej historii. „Choć dorobek Sejmu Ustawodawczego jest imponujący, to jest wciąż mało znany i niedoceniany, a przecież jego rola jest niezwykle znacząca w procesie stabilizacji odrodzonego państwa” – napisał marszałek Sejmu.



Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski przypomniał, że Sejm Ustawodawczy rozpoczął pracę 10 lutego 1919 roku. Dodał, że w ciągu dwóch lat ówcześni parlamentarzyści doprowadzili do uchwalenia konstytucji. Jak mówił, dla kierowanej przez niego instytucji to zaszczyt móc przypomnieć to zdarzenie historyczne na znaczku pocztowym, który „zawsze jest małym pomnikiem pozostającym w pamięci historii”.



Jak poinformowało biuro prasowe Poczty Polskiej, w ubiegłym roku z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętniono na znaczkach Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego.

