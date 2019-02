Zatrzymano mężczyznę, który groził śmiercią prezydentowi

46-letniego mieszkańca gminy Rytwiany, który zadzwonił na telefon alarmowy informując, że „znajdzie i zabije” prezydenta Andrzeja Dudę, zatrzymali w czwartek świętokrzyscy policjanci. W jego domu zabezpieczono broń gazową, na którą nie miał zezwolenia.

Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie Joanna Szczepaniak, w środę po godz. 21. pod numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który zapowiedział, że „znajdzie i zabije” prezydenta RP Andrzeja Dudę.



Policjanci, ustalili, że autorem gróźb jest 46-letni mieszkaniec gminy Rytwiany. W czwartek rano mężczyzna został zatrzymany. – Podczas przeszukania jego mieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli broń gazową, na którą mężczyzna nie miał zezwolenia. Chcąc zatuszować swoje działanie 46-latek zniszczył kartę i telefon, z którego wykonywał połączenia – poinformowała Szczepaniak.



Policjanci ustali też, że wcześniej mężczyzna kilkukrotnie próbował dodzwonić się do szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

źródło: pap

Mężczyzna, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, trafił do policyjnej celi. Zstaną mu postawione zarzuty kierowania groźby pozbawienia życia oraz nielegalnego posiadania broni. Wstępnie przyznał się do popełnienia obu przestępstw.Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego maksymalny wymiar kary za groźby karalne to 2 lat więzienia. Z kolei za posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia grozi do 8 lat pozbawienia wolności.