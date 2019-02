Nie żyje biskup Alojzy Orszulik

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 90 lat.

Ksiądz biskup należał do zgromadzenia pallotynów. Jako przedstawiciel Kościoła uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski.



W 1992 r. został biskupem nowopowstałej diecezji łowickiej. Funkcję tę pełnił do 2004 r., kiedy przeszedł na emeryturę.



Od lat 70. Alojzy Orszulik uczestniczył w rozmowach z władzami dotyczących stosunków między państwem i Kościołem; w 1980 r. został członkiem sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Po latach mówił, że w przełomowym 1980 r. Kościół stanął po stronie robotników i z ulgą przyjął podpisanie porozumień sierpniowych.



Jako członek Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Alojzy Orszulik brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. Wspominając pierwszą wizytę papieża Polaka w ojczyźnie w 1979 r., hierarcha mówił, że telewizja w relacjach nie pokazywała tłumów wiernych, a jedynie twarz Ojca Świętego, zakonnice lub starsze osoby.



– Prezes komunistycznej telewizji Maciej Szczepański po kilkunastu latach od tej pielgrzymki nie chciał przyznać, że taki przekaz wynikał z wytycznych ówczesnych władz – mówił biskup Orszulik.



Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie – poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

