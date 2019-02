Mosbacher: Zakup przez Polskę systemu HIMARS zwiększy bezpieczeństwo wschodniej flanki

Zakup przez Polskę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS zwiększa bezpieczeństwo Polski i NATO na wschodniej flance – oceniła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

„Zakup przez Polską Armię HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) zwiększa bezpieczeństwo Polski i NATO na wschodniej flance oraz jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu USA-PL współpracy militarnej. Gratulacje!” – napisała ambasador na Twitterze.



W zeszłym tygodniu w Warszawie została potwierdzona umowa o zakupie dywizjonu HIMARS za 414 mln dolarów. Do 2023 r. Polska ma otrzymać 20 wyrzutni, w tym 18 bojowych i dwóch w wersji ćwiczebnej, amunicję o zasięgu 70 i 300 km, pojazdy dowodzenia, zaopatrzenia i ewakuacji, a także wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne.



Prezydent Andrzej Duda także wyraził przekonanie, że zakup przez zestawów HIMARS nie tylko zwiększy potencjał polskiej armii, ale przyczyni się do bezpieczeństwa regionu i wschodniej flanki NATO; wskazywał na to również minister obrony Mariusz Błaszczak. W uroczystości uczestniczył wiceprezydent USA Mike Pence.

