Kubica testuje bolid Williamsa na torze w Barcelonie

Robert Kubica jest w gronie kierowców, którzy od rana testują bolidy Formuły 1 na torze Catalunya pod Barceloną. Brytyjski zespół Polaka rozpoczął sprawdzanie auta z dwudniowym opóźnieniem.

Wracający po ośmiu latach do roli pełnoprawnego kierowcy F1 34-letni Polak pojawił się na torze jako jeden z pierwszych. Na trybunach towarzyszyła mu biało-czerwona flaga z napisem „Forza Robert”.



Według ekspertów celem testów jest przede wszystkim poprawa ustawień aerodynamicznych szykowanego na ten rok modelu FW42 Williams. Po przejechaniu dziewięciu okrążeń pomiarowych Kubica był zdecydowanie najwolniejszy w stawce.



Brytyjski zespół Polaka rozpoczął sprawdzanie auta z dwudniowym opóźnieniem. Brytyjczyk George Russell, który szykuje się do debiutu w Formule 1, wyjechał na tor dopiero w środę po południu i był najwolniejszy w tej sesji.

