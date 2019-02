Kolce, gwoździe i szpikulce. Tak uzbrojony ruszył na wojnę autami w swojej miejscowości

58-latek przez ponad pół roku terroryzował Szembekowo w powiecie toruńskim. Rozsypywał na drodze gwoździe oraz specjalnie przygotowane kolce. W ten sposób uszkodził dziewięć samochodów. – I właśnie tyle zarzutów usłyszał – mówi portalowi tvp.info mł. asp. Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji.

Pierwsze zgłoszenia trafiły do policjantów w połowie sierpnia zeszłego roku. Zgłosił się kierowca, który złapał gumę. Gdy wysiadł z auta, zauważył leżące na jezdni kolce. Doszedł do wniosku, że to nie może być dziełem przypadku. Były to specjalnie zespawane druty i gwoździe.



Kolejne miesiące przynosiły kolejne przypadki i zgłoszenia. Wszystkie gumy złapano w okolicach ul. Osiedlowej. Dotąd do policjantów zgłosiło się dziewięcioro poszkodowanych.



W końcu funkcjonariusze dotarli do 58-letniego mieszkańca gminy Obrowo. W domu odkryto surowce służące do tego nielegalnego procederu.



– To stalowe pręty, gwoździe i gotowe kolce oraz urządzenia służące do ich konstrukcji – szlifierka kątowa i spawarka – wyjaśnił nam mł. asp. Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji.

(fot. KMP Toruń)

Mężczyzna tłumaczył podczas przesłuchania, że rozrzucał kolce, bo przeszkadzały mu jeżdżące tamtędy samochody. Usłyszał zarzuty związane z uszkodzeniem opon w dziewięciu samochodach. Za to przestępstwo grozi mu do pięciu lat więzienia.Policjanci nie wykluczają, że pokrzywdzonych osób w tej sprawie może być więcej. Wszystkich, którzy w ostatnim czasie uszkodzili opony w swoich samochodach w Szembekowie na ul. Osiedlowej i w jej okolicach, policja prosi o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komisariatem Policji w Dobrzejewicach tel. 56 641 29 00.