Funkcjonariusz uratował dziecko, gdy wracał ze służby

Wracając do domu po zakończonym dyżurze, sierż. sztab. Dominik Gruszecki z Zakładu Karnego w Koronowie zauważył kobietę, która trzymała na rękach duszące się dziecko. Bez wahania ruszył na ratunek i zaczął udzielać pierwszej pomocy. „Do końca życia i jeden dzień dłużej będziemy wdzięczni Panu Dominikowi” – napisał na Facebooku tata uratowanego chłopca.

Sierżant Gruszecki wracał po pracy, wraz z rodziną, do domu. W pewnym momencie zauważył na poboczu stojący samochód i kobietę wzywającą pomocy.



„Zwolnił, zatrzymał się i zapytał, co się dzieje. Kobieta trzymająca małe dziecko na rękach krzyczała: moje dziecko się dusi! Pan Dominik podbiegł do kobiety, wziął dziecko na ręce – stwierdził, że maluch traci oddech. Następnie rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; w tym samym czasie poprosił żonę, aby zadzwoniła na numer ratunkowy 112. Ułożył dziecko na boku i czuwając przy nim, czekał do przybycia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia” – czytamy na stronie Służby Więziennej.



Mama chłopca postanowiła poinformować o całym zajściu Okręgowego Inspektora Służby Więziennej w Bydgoszczy.



18 lutego, podczas uroczystej akademii z okazji święta Służby Więziennej, funkcjonariusz został wyróżniony nagrodą pieniężną.

źródło: Służba więzienna, Twitter, Facebook

„Postawa i opanowanie, jaką wykazał się funkcjonariusz Służby Więziennej ratując życie dziecka, zasługuje na najwyższe uznanie” – czytamy na stronie Służby Więziennej.„Do końca życia i jeden dzień dłużej będziemy wdzięczni Panu Dominikowi. Dzięki Tobie nasz synek jest cały i zdrowy. Jeszcze raz dziękujemy” – napisał na Facebooku tata chłopca.