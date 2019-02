30 kg trotylu pod mostem. DK16 zablokowana

Podczas rozbiórki mostu na drodze krajowej nr 16 w Mikoszach na Mazurach natrafiono na ładunki wybuchowe, pochodzące z czasów II wojny światowej. Według policji jest to ok. 30 kg trotylu. Do momentu usunięcia znaleziska przez saperów droga krajowa nr 16 została zablokowana.

Rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki powiedział, że ładunki wybuchowe odkryto podczas rozbiórki starego mostu na drodze krajowej nr 16 w Mikoszach.



– Okazało się, że most jest zaminowany, więc powiadomiono saperów, którzy wyznaczyli 500-metrową strefę buforową i przystąpili do usuwania znaleziska – powiedział.



Jak poinformowała kom. Anna Szypczyńska z policji w Piszu, ze wstępnych ustaleń wynika, że pod mostem w 14 skrzynkach znaleziono ok. 30 kg trotylu z czasów II wojny światowej.



Powołany przez gminę Orzysz sztab kryzysowy zdecydował o ewakuacji 150 osób mieszkających w Mikoszach. Sekretarz gminy Monika Łępicka-Gij powiedziała, że do czasu zakończenia działań przez saperów ewakuowani zostali przewiezieni do oddalonej o 1,5 km świetlicy wiejskiej.



Na czas usuwania znaleziska zorganizowano objazdy zablokowanej dk 16 przez Nowe Guty i Orzysz. GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.

