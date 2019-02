140 kg trotylu pod mostem. Saperzy rozminowali przejazd

Saperzy usunęli 140 kg trotylu pochodzącego z czasów II wojny światowej. Potężny ładunek odkryto podczas rozbiórki mostu w Mikoszach na Mazurach. Do czasu zakończenia akcji ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców wsi i zablokowano drogę krajową nr 16.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że pod mostem może znajdować się ok. 30 kg trotylu w 14 metalowych skrzynkach. – Na miejscu saperzy znaleźli łącznie blisko 140 kg trotylu – powiedziała po zakończeniu akcji kom. Anna Szypczyńska z policji w Piszu.



Na ładunki wybuchowe, pochodzące z czasów II wojny światowej, natrafili w środę robotnicy pracujący przy rozbiórce starego mostu na krajowej „16”. – Okazało się, że most jest zaminowany, więc powiadomiono saperów, którzy w czwartek wyznaczyli 500-metrową strefę buforową i przystąpili do usuwania znaleziska – wyjaśnił rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki.



Powołany przez gminę Orzysz sztab kryzysowy zdecydował o ewakuacji, która miała objąć 150 mieszkańców wsi. Przygotowano dla nich miejsca w oddalonej o 1,5 km świetlicy wiejskiej. Według komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piszu bryg. Pawła Pieńkosza, ostatecznie ewakuowano około 30 osób, bo tylko tylu mieszkańców zastano w czwartek rano w domach. Teren zabezpieczała policja i 9 zastępów straży pożarnej, w tym strażacy wojskowi i OSP.

Do czasu usunięcia znaleziska i wywiezienia go na poligon przez saperów DK 16 była całkowicie zablokowana. Przez ponad 4 godziny kierowcy musieli korzystać z objazdów przez Nowe Guty.Most w Mikoszach został zaminowany najprawdopodobniej przez Niemców w styczniu 1945 r. przed nadejściem Armii Czerwonej. Pochodzi z 1925 r. i od dłuższego czasu był w złym stanie technicznym. Po jego rozbiórce za około 4 mln zł powstanie w tym miejscu nowy most o nośności około 50 ton. Do tego czasu ruch samochodowy odbywa się po moście tymczasowym.