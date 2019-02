Zabił nożem byłego piłkarza GKS Katowice. Ruszył proces

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszył proces Dariusza N., oskarżonego m.in. o zabójstwo 19-letniego Dominika z Katowic w sierpniu 2016 r. Przed godz. 10 prokurator odczytał zarzuty z aktu oskarżenia, który został sporządzony pod koniec 2018 r.

N. oświadczył nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zdecydował się składać wyjaśnienia i zgodził się odpowiadać na pytania sądu.



Do zakończonego śmiercią nastolatka starcia doszło 21 sierpnia 2016 r. nad ranem, w pobliżu dworca kolejowego w Katowicach. Dominikowi towarzyszył ojciec wraz z kilkoma osobami, które napotkały inną grupę – kilku młodych ludzi. Doszło do wymiany zdań, a następnie do bójki.



W swoich wyjaśnieniach N. kwestionuje ustalenia śledztwa. Powołując się m.in. na billingi twierdzi, że w dniu, w którym doszło do zabójstwa Dominika, nie było go na dworcu PKP ani wcześniej na meczu w Katowicach. – Tego dnia nie byłem w ogóle świadomy tego, co się stało – przekonywał.



Jak dodał, wyjechał z Katowic, a potem z kraju, kiedy 22 sierpnia w mediach pojawiło się jego zdjęcie jako osoby poszukiwanej.



– Po tych informacjach zwyczajnie się wystraszyłem. Wiem, jak wygląda praca policji, ile są warte wyjaśnienia podejrzanego w zestawieniu z zeznaniami policjantów – oświadczył.



– Byłem bezsilny. Nie mogłem się zgłosić i powiedzieć, że jestem niewinny, bo automatycznie trafiłbym do aresztu – dodał N.



Po odebraniu wyjaśnień od oskarżonego – gdy sąd poinformował, że przesłucha teraz rodziców Dominika – ich pełnomocnicy złożyli wniosek o wyprowadzenie na ten czas oskarżonego oraz wyłączenie jawności rozprawy podczas odbierania od nich zeznań. Jak uzasadniali, obecność N. mogłaby wpłynąć na swobodę zeznań pokrzywdzonych i ich krępować, wyłączenie jawności rozprawy argumentowali zaś ważnym interesem prywatnym rodziców Dominika.



Sąd zgodził się na wyprowadzenie N., nie uwzględnił natomiast wniosku o wyłączenie jawności. Na sali mogli zostać dziennikarze, relacjonujący proces. Jak uznał sąd, pełnomocnicy nie wskazali, jaki konkretnie interes rodziców miałby być zagrożony. Jak zaznaczył, na rozprawie nie będą poruszane intymne szczegóły z życia rodziców Dominika.



Według ustaleń śledztwa nie ma wątpliwości, że to Dariusz N. śmiertelnie ugodził nożem 19-latka – byłego piłkarza GKS-u Katowice, a także jego ojca. Dominik został ugodzony dwukrotnie nożem w klatkę piersiową i wskutek odniesionych obrażeń ciała zmarł.

Sąd stosuje wobec Dariusza N. tymczasowe aresztowanie.