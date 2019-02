Sędziowie dobrze oceniają nowych prezesów swoich sądów

„Rzeczpospolita” dotarła do rocznych raportów z działalności sądów rejonowych w 2018 r. Wynika z nich, że w zdecydowanej większości placówek reforma wymiaru sprawiedliwości jest pozytywnie oceniana przez środowisko.

Sejm zdecydował o przyszłości ministra Ziobry Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. – Sterta półprawd, kłamstw i... zobacz więcej

Badając informacje za 2018 r. „Rz” odnotowała, że negatywne opinie przedstawiono jedynie w 12 z 318 sądów. Chodzi o sądy w Elblągu, Słupsku, Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu Śląskim, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Tarnowie, Łodzi-Widzewie, Bełchatowie, Toruniu, Pruszkowie i Wałbrzychu. We wszystkich pozostałych opinie były pozytywne.



Cytowany przez gazetę wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak przyznał, że bardzo go cieszą te wyniki i dodał, że to tylko dowód na to, że decyzje personalne ministra sprawiedliwości były dobre.



– W przypadku takich informacji głos środowiska sędziowskiego na miejscu jest najbardziej obiektywny – dodaje wiceminister.



Jednym z sądów, w którym głosowanie przebiegło pomyślnie dla prezesa, był Sąd Rejonowy dla Łódzi-Śródmieścia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Rzeczpospolita”

– Uprawnionych do głosowania jest w nim 126 sędziów, 43 wydało opinię pozytywną, 3 wstrzymało się od głosu – podaje Krzysztof Kurosz, prezes tamtejszego SR. Funkcję objął w styczniu 2018 r.Sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, uważa, że to nie jest ocena reform. – Jeśli prezes nie podaje fałszywych danych, to głosują pozytywnie. Nie jest to ocena pracy prezesa – uważa.