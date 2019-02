Tony żywności zniknęło z PCK. „Wyborcza” myli się o rok i wini polityków PiS

46 ton żywności dla Polskiego Czerwonego Krzyża, zakupionych z unijnych pieniędzy, trafiło do dolnośląskiego oddziału PCK w 2016 r., a później zaginęły. Sytuacja miała miejsce rok po wyborach parlamentarnych. „Gazeta Wyborcza” zarzucała politykom PiS, że żywność tą rozdawali w kampanii przed wyborami.

W środę wrocławska „Gazeta Wyborcza” opublikowała tekst, w którym cytując anonimowego świadka stwierdzono, że żywność z tamtejszego oddziału PCK, która w niewyjaśniony sposób zniknęła, była rozdawana przez polityków PiS w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r.



– Część z przekazywanej nam żywności była kierowana do rozdawania wśród ludności w czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu. We wskazywanych przez Jerzego G. konkretnych okręgach wyborczych rozdawane były paczki żywnościowe, a osobno – duże ilości jabłek. Na pewno wożone były w rejon Trzebnicy i Milicza i tam rozdawane wśród mieszkańców – powiedział gazecie anonimowo były pracownik PCK.



Dzień później „Gazeta Wrocławska”, która odniosła się do sprawy dowiedziała się, że 46 ton żywności, która zaginęła, trafiło do PCK w 2016 r., czyli rok po wyborach parlamentarnych.



Świadek w „GW” stwierdził też, że politycy mieli rozdawać m.in. jabłka. Jednak w wykazie brakującej żywności nie ma tych owoców. W materiale „Wyborczej” na zdjęciu umieszczono wizerunek polityka, który rozdaje właśnie jabłka.

Do artykułu „Wyborczej” odniósł się również były premier, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.– Jeśli jest prawdą to, o czym wszyscy dzisiaj piszą i mówią, że politycy PiS-u rozkradali ubrania i to, co PCK zbierał dla ubogich i bezdomnych, i używali tych dóbr w kampanii wyborczej… To się nie mieści w głowie. Dla mnie to jest taki najbardziej dotkliwy przykład tego, jak bardzo są zdeprawowane elity w Polsce – mówił w TVN24.Sprawę zniknięcia 46 ton żywności z wrocławskiego PCK bada prokuratura.