Słynna tenisistka wyrzucona z organizacji walczącej z homofobią i transfobią

Czeska tenisistka Martina Navratilova została mocno skrytykowana za felieton, w którym przedstawiła krytyczną opinię na temat osób transpłciowych biorących udział w kobiecych zawodach sportowych. Organizacja Athlete Ally, która walczy m.in. z homofobią, zrezygnowała ze współpracy z legendarną tenisistką.

W grudniu Navratilova napisała na Twitterze kilka mocnych słów o transpłciowych sportowcach. „Nie możesz tak po prostu ogłosić, że jesteś kobietą i zacząć konkurować z kobietami. Muszą być jakieś standardy, a posiadanie penisa i rywalizowanie z kobietami nie wpisywałoby się w te standardy” – oceniła.



Została wówczas skrytykowana przez wiele osób. Obiecała wtedy, że nie będzie więcej poruszać tego tematu, dopóki nie przeprowadzi własnych badań.



Kilka dni temu napisała artykuł dla „The Sunday Times”, którego tytuł brzmiał: „Zasady dotyczące transpłciowych sportowców umożliwiają oszukiwanie i karzą niewinnych”. Tenisistka podkreśliła, że po przeprowadzeniu badań jej poglądy tylko się wzmocniły.

źródło: cnn.com, thetimes.co.uk

W jej opinii umożliwianie transpłciowym osobom brania udziału w kobiecych zawodach jest szalone. Nawratilowa podkreśliła, że mają one dużą fizyczną przewagę nad pozostałymi rywalkami, co – jej zdaniem – jest oszustwem.„Mężczyzna może zadecydować, że jest kobietą, brać hormony, jeśli to wymagane przez jakąkolwiek organizację sportową, wygrać wszystko w zasięgu wzroku i być może zarobić małą fortunę, a później zmienić swoją decyzję i wrócić do »robienia dzieci«” – napisała.Martina Navratilova w 1981 r. ogłosiła, że jest lesbijką, dlatego jej poglądy dotyczące osób transpłciowych zaskoczyły wiele osób.Na tekst byłej sportsmenki zareagowała walcząca z homofobią i tranfsobią w sporcie amerykańska organizacja Athlete Ally, która współdziałała z tenisistką. Teraz organizacja poinformowała, że rezygnuje ze współpracy z kobietą, ponieważ łączą się oni tylko z tymi, „którzy są zaangażowani w ten sam cel”, a nie sieją w jakikolwiek sposób dezinformację.