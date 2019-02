Szef PSL pytany o powrót Tuska: Nie wierzę w rycerza na białym koniu

Nie wierzę w rycerza na białym koniu i nie będziemy tutaj wyczekiwać z utęsknieniem na nikogo, bo trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty i samemu wygrywać wybory –powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy czeka na powrót byłego premiera Donalda Tuska.

Na początku lutego „Rzeczpospolita” pisała, że obchody rocznicy 4 czerwca mają być dla opozycji punktem startowym do bitwy o Sejm, a w sprawę zaangażowany jest bezpośrednio szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Według dziennika 4 czerwca może powstać też nowy projekt polityczny.



– Robocza nazwa to Ruch 4 Czerwca – twierdził rozmówca „Rz” z Trójmiasta.



„W planie - jak wynika z naszych rozmów - jest zaangażowanie samorządowców z całej Polski i wszystkich środowisk, które są obecnie poza partiami opozycyjnymi, a które mogą pomóc w tym, by pokonać PiS” – pisała gazeta.



W TVN24 Tusk oświadczył, że na pewno nie potrzeba dzisiaj w Polsce kolejnej, nowej partii politycznej.



– Wiem, że jest wiele spekulacji dotyczących przyszłych koalicji partyjnych; czasami pojawia się pytanie, co ja mam w tej sytuacji do powiedzenia i do zrobienia. Na pewno nie potrzeba dzisiaj w Polsce kolejnej, nowej partii politycznej – oświadczył były premier.



Donald Tusk skierował też uwagę pod adresem liderów partii opozycyjnych i demokratycznych, które chcą zmian w Polsce, by nie kłócili się ze sobą.

źródło: pap

Kosiniak-Kamysz pytany w RMF FM, czy odetchnął z ulgą, że Tusk nie zakłada nowej partii, zwrócił uwagę, że były premier w swoim życiu założył już kilka ugrupowań. – I może wystarczy – powiedział.– Był Kongres Liberalno-Demokratyczny, później współtworzył Unię Wolności, PO. Dzisiaj ma inne zadania. Co zrobi naprawdę Donald Tusk, dowiemy się pewnie dopiero po eurowyborach – zaznaczył lider ludowców.