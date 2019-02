Uwaga na drodze. Deszcz i mżawka utrudniają jazdę w ośmiu województwach

Opady deszczu lub mżawki mogą powodować utrudnienia dla kierowców w ośmiu województwach, mgła opanowała trzy regiony – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 27 pojazdów do zimowego utrzymania. Według GDDKiA mżawka lub deszcz utrudni kierowcom podróżowanie w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Natomiast na Dolnym Śląsku, Pomorzu oraz Warmii i Mazurach występują mgły.



GDDKiA podaje, że w najbliższych godzinach będzie duże zachmurzenie, a na wybrzeżu i Pomorzu całkowite. Pojawią się okresowe opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, zaś na Suwalszczyźnie i wysoko w Karpatach śniegu.



Na Pomorzu i Warmii będzie padać deszcz. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 0 st. na Suwalszczyźnie do 6 st. w centrum. Synoptycy zapowiadają wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, w Karpatach porywy mogą osiągać do 80 km/h.

