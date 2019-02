Strażnicy znaleźli żółwia z gatunku od ponad stu lat uważanego za wymarły

W parku narodowym Galapagos strażnicy znaleźli żółwia z gatunku, który od ponad stu lat uważany był za wymarły. Osobnika odnaleziono na należącej do archipelagu wyspie Fernandina.

Jak podało ministerstwo środowiska Ekwadoru, jest to samica gatunku Chelonoidis Phantasticus, licząca ponad sto lat. Jeden z badaczy uznał, że może być to najważniejsze odkrycie na Galapagos od ponad wieku.



Żółwica została przetransportowana do rezerwatu na wyspie Santa Cruz. Tam zamieszkała w specjalnie przygotowanej zagrodzie.



Zdaniem naukowców przedstawicieli tego gatunku może być więcej. Mają o tym świadczyć ślady żółwi odnalezione na wyspie Fernandina. Jeśli uda się znaleźć samca, planowane jest, aby natychmiast zacząć proces rozmnażania gatunku w niewoli.

