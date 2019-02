Dziewięciolatka zjadła lody i trafiła do szpitala. Zmarła w ciągu doby

Dziewięciolatka trafiła do szpitala po zjedzeniu lodów. prawdopodobnie była uczulona na mleko i orzechy. Pomimo szybkiej reakcji i przewiezienia do szpitala, dziewczynka zmarła następnego dnia.

Pochodząca z Wielkiej Brytanii dziewczynka z rodziną wybrała się na wakacje do hiszpańskiej miejscowości Mijas.



Dziewczynka poprosiła rodziców o kupno lodów. Po ich zjedzeniu wystąpiła u niej silna reakcja alergiczna. Prawdopodobnie była uczulona na mleko i orzechy.



Dziewięciolatka została natychmiast przewieziona do szpitala w Marbelli. Jak informuje portal Sky News, stamtąd przetransportowano ją do Malagi. Mimo szybkiej reakcji dziewczynki nie udało się uratować. Zmarła w ciągu doby.



Prawdopodobną przyczyną śmierci był wstrząs anafilaktyczny.

