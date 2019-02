Trzej sprawcy przewrócili pomnik ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku

W nocy ze środy na czwartek trzech mężczyzn przewróciło pomnik ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Wobec zmarłego prałata w ostatnich miesiącach wysnuwano zarzuty o seksualnym molestowaniu nieletnich. Sprawców zatrzymała policja.

Pomnik prałata Jankowskiego, stojący obok kościoła św. Brygidy w Gdańsku został zniszczony w nocy ze środy na czwartek przez trzech mężczyzn. Monument przewrócono, podważając cokół, za pomocą lin osunięto go na podłożone tam gumowe opony.



Na już leżący pomnik mężczyźni położyli dziecięcą bieliznę i komżę – strój ministranta.



„Podejmujemy działanie, którego celem jest symboliczne strącenie ze wspólnotowego piedestału fałszywej pamięci i czci Henryka Jankowskiego. Tak wyraża się nasza obywatelska niezgoda na obecność w przestrzeni publicznej zła, pogardy dla drugiego człowieka i jego uprzedmiotowienia, gwałtu na jego wolności i prywatności, braku szacunku dla bólu i gniewu ofiar, wreszcie też – mowy nienawiści, a także bałwochwalczego kultu osób będących sprawcami podobnych czynów” – napisali aktywiści w manifeście, który przekazali redakcji OKO.press.



Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Aktywiści zostali wylegitymowani przez funkcjonariuszy, a następnie przewiezieni na komendę.



– Policjanci w wyniku interwencji zatrzymali trzy osoby. Są to mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat. Wszyscy są mieszkańcami Warszawy. Wylegitymowano również świadków tej interwencji – trzy osoby – które to zdarzenie nagrywały. Nośnik z danymi został zabezpieczony – poinformowała oficer prasowa komendy miejskiej policji w Gdańsku aspirant Karina Kamińska.



Dodała, że wstępna kwalifikacja czynu dotyczy złamania przepisów artykułu 261 kodeksu karnego. Dotyczy on znieważenia pomnika lub miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub osoby. Za ten czyn grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.



Według portalu wPolityce.pl mężczyźni to aktywiści Obywateli RP.

Nagranie filmowe z tego zdarzenia udostępnił na portalu społecznościowym dziennikarz Tomasz Sekielski.

Tak wyglądało przewrócenie pomnika prałata Jankowskiego. Wszystko wydarzyło się w nocy tuż przed 3 #Gdańsk #protest #filmsekielskiego pic.twitter.com/Posy8nvPYf — Tomasz Sekielski (@sekielski) 21 lutego 2019

źródło: Twitter

Na początku grudnia na łamach „Dużego formatu” Gazety Wyborczej ukazał się reportaż „Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?” poświęcony nieżyjącemu już prałatowi.Reporterka Bożena Aksamit ujawniła, że ksiądz miał się dopuszczać molestowania seksualnego i pedofilii m.in. przez całowanie kleryków w usta czy spanie z nastolatkami w jednym łóżku. Jedna z ofiar prałata miała popełnić samobójstwo.