Dron-kamikadze. Kałasznikow opracował nową broń

Rosyjski koncern zbrojeniowy Kałasznikow, będący członkiem grupy Rostec, zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcie – drona-kamikadze Kub. Pojazd będzie wyposażony w głowicę odłamkową o wagomiarze 3 kg.

Drona zaprezentowano na odbywających się w Abu Dhabi targach IDEX 2019. Pojazd o rozpiętości skrzydeł 1,21 m ma startować z wyrzutni katapultowej, zaś do napędu służy spalinowy silnik pchający, z dwułopatowym śmigłem, która pozwoli osiągnąć prędkość do 130 km/godz. przez maksymalnie pół godziny.



Producent informuje, że naprowadzanie na cel może odbywać się manualnie, na podstawie wprowadzanych koordynatów GPS lub w oparciu o zdjęcia satelitarne. Prezes Rostecu Siergiej Czemiezow oświadczył, że „system „przeszedł już testy i jest gotowy do sprzedaży”.



Rosjanie przyrównują swój nowy produkt do izraelskiego systemu Harop (Harpia) obecnego na rynku od ponad 20 lat. Eksperci uważają, że to nietrafione porównanie. Harop jest znacznie większy i może dłużej przebywać w powietrzu, ale przede wszystkim jest amunicją krążącą i w razie braku kontaktu bojowego dron sam wraca na wskazane miejsce. Tymczasem Kub służy wyłącznie do ataku na z góry wybrany i wskazany cel.

