Gen. Kiszczak miał list Rokity ws. niszczenia akt bezpieki

Dziennikarze Polskiego Radia i „Rzeczpospolitej” dotarli do kolejnych nieznanych dokumentów z prywatnego archiwum generała Czesława Kiszczaka. Wśród nich jest list ówczesnego szefa Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. Zbadania Działalności MSW Jana Rokity do Bronisława Geremka, jednego z najważniejszych polityków obozu postsolidarnościowego.

List to dramatyczny apel w sprawie niszczenia dokumentów komunistycznej bezpieki, które odbywało się w sposób niemal jawny i uniemożliwiło pełne zbadania działalności bezpieki w latach PRL.



– Nie wiemy tego, nawet sam Jan Rokita nie wiedział, jak oryginał tego listu wysłany do Bronisława Geremka trafił do Czesława Kiszczaka – przyznaje jeden z autorów odkrycia, dyrektor radiowej „Trójki” Wiktor Świetlik.



Zdaniem Świetlika list był bardzo istotny, bo dotyczył procederu niszczenia dowodów mówiących o zbrodniach bezpieki w latach PRL. Do tej pory nie wiadomo, co zostało zniszczone.



Zdaniem Rokity list mógł trafić do Kiszczaka drogą oficjalną przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, któremu Geremek mógł pokazać korespondencję.



W tym wypadku nie wiadomo jednak, dlaczego Kiszczak wszedł w posiadanie oryginału, a nie kopii listu. Jan Rokita nie wyklucza też możliwości wykradzenia listu przez agenta działającego w otoczeniu Geremka i przekazania go ludziom związanym z ówczesnym szefem MSW.



To kolejne odkrycie związane z działalnością gen. Kiszczaka. Wcześniej w Hoover Institute w Stanford w USA dziennikarze Polskiego Radia i „Rz” odnaleźli m. in. listy Kiszczaka do Lecha Wałęsy.

#wieszwiecej Polub nas