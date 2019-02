Zagadka Stonehenge rozwiązana

Miejsce pochodzenia słynnych błękitnych kamieni (Bluestones) od dawna zastanawiało badaczy megalitycznej budowli Stonehenge, leżącej nieopodal angielskiego Salisbury. Było wiadomo, że pochodzą ze wzgórz Preseli w zachodniej Walii, ale teraz udało się odkryć dwa prehistoryczne kamieniołomy – Craig Rhos-y-felin oraz Carn Goedog. Naukowcy wskazali także czas i metody wydobycia skały.

– Ekscytującym aspektem badań jest to, że przybliżamy się do rozwiązania największej tajemnicy Stonehenge – czemu kamienie importowano z tak daleka? Każdy inny neolityczny monument w Europie zbudowano z megalitów pochodzących ze stanowiska oddalonego o nie więcej niż 10 mil. Chcemy ustalić, co było wyjątkowego we wzgórzach Preseli 5 tys. lat temu i czy nim do Stonehenge przetransportowano Bluestones, znajdował się tu jakiś inny ważny kamienny krąg – tłumaczy prof. Mike Parker Pearson z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego.



Największy kamieniołom odkryto niemal 180 mil (ok. 290 km) od Stonehenge – w skupisku wychodni Carn Goedog na północnym stoku Preseli.



– To dominujące źródło szaroniebieskiego dolerytu, nakrapianego gwiazdkami białego kwarcu. Pochodzi stąd co najmniej pięć kamieni – wyjaśnia dr Richard Bevins z Narodowego Muzeum Walii.



Badacze zwracają uwagę, że wymienione wychodnie skalne składają się z naturalnych pionowych filarów, które można odseparować, wykorzystując połączenia między kolumnami. To znacznie łatwiejsza metoda niż choćby w kamieniołomach starożytnego Egiptu, gdzie obeliski wykuwano z litej skały.

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Ustalono, że neolityczni robotnicy musieli tylko włożyć w szczelinę klin, a następnie opuścić filar do postawy wychodni. Wykorzystywali do tego najpewniej liny oraz drewniane kliny, pobijaki i dźwignie, które szybko uległy rozkładowi. Zachowały się jednak kamienne młotki i kliny.Naukowcy są przekonani, że odkryli również, kiedy pozyskiwano kamień. Znalezione Craig Rhos-y-felin miękkie kawałki węgla wypełniające zagłębienie prowadzące z zatoczki załadunkowej mają ok 3 tys. lat.