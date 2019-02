PZU groziła gigantyczna kara. Jest wyrok sądu

Sąd apelacyjny uwolnił PZU od zarzutu nielegalnego podziału rynku z Maximus Brokerem – informuje „Puls Biznesu”. Ubezpieczycielowi groziła kara w wysokości 56,6 mln zł.

Sprawa dotyczyła rzekomej zmowy przy ubezpieczeniach dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2011 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na ubezpieczeniowego giganta adekwatnie gigantyczną karę finansową – 56604783 zł. Maximus Broker miał do zapłaty 61858 zł. Różnica spowodowana była przychodem ukaranych.



Proces trwał kilka lat. Orzeczenie sądu apelacyjnego zamyka sprawę – firma ubezpieczeniowa została oczyszczona z zarzutów i nie musi płacić ani grosza. Prezes UOKiK ma możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, urząd przegrał jednak na kilku etapach sądowych, a proces był nawet powtarzany – wskazuje gazeta.



– Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i na jego podstawie zadecydujemy, czy wniesiemy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski z biura prasowego UOKiK.

