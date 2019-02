Dziesiątki ofiar pożaru. Akcja gaśnicza była ekstremalnie trudna

Co najmniej 56 osób zginęły w pożarze budynku mieszkalnego w stolicy Bangladeszu, Dhace. Rany odniosło co najmniej 45 osób.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Chawkbazar, pełnej wąskich ulic i starych kamienic tworzących gęstą zabudowę, co znacznie utrudnia akcję ratowniczą. Ogień rozprzestrzenił się na okoliczne budynki i zaparkowane w pobliżu samochody, zwiększając chaos. Strażacy mieli problemy, żeby dostać się na miejsce.



Część budynku, w którym wybuchł pożar, służyła również jako magazyn środków chemicznych. Według strażaków przyczyną tragedii mogła być eksplozja butli z gazem, po której ogień rozprzestrzenił się właśnie na łatwopalne substancje. Podczas gaszenia ognia słychać było eksplozje składowanych materiałów.



W akcji gaśniczej bierze udział kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Jak informują służby, liczba ofiar może się zwiększyć. – Na razie odkryliśmy 56 ciał. Liczba ofiar może wzrosnąć, gdyż poszukiwania wciąż trwają – poinformował Julfikar Rahman, dyrektor lokalnej straży pożarnej.



Tragiczne pożary budynków w Bangladeszu zdarzają się dość często ze względu na mało restrykcyjne przepisy oraz częste niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Budynki są też często w złym stanie technicznym. Zawalenie się fabryki odzieżowej Rana Plaza w Szabharze w 2013 roku spowodowało śmierć 1127 osób, a około 2500 osób odniosło obrażenia. We wrześniu 2016 roku pożar fabryki opakowań na przedmieściach Dhaki zabił 25 osób, a ranił 70.

