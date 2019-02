Grał przeciwko Lewandowskiemu, w tym czasie złodzieje plądrowali jego dom

To nie był najlepszy wieczór dla napastnika Liverpoolu Sadio Mane. Nie dość, że drużyna Senegalczyka nie zdołała pokonać u siebie Bayernu Monachium (0:0) w meczu Ligi Mistrzów, to po powrocie do domu zorientował się, że padł ofiarą złodziei.

Do kradzieży doszło we wtorek między godz. 18 a 23.45. Sadio Mane był w tym czasie na Anfield, gdzie jego drużyna zmierzyła się z mistrzami Niemiec w 1/8 finału Champions League. Dom w tym czasie stał pusty. Złodzieje wykorzystali to i skradli m.in. drogie zegarki, telefony komórkowe i kluczyki od samochodu. Sprawcy włamania nie pozostawili po sobie śladów.



Sprawą zajęła się policja, która przyznała, że nie było świadków zdarzenia. – Apelujemy do każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat włamania, aby zgłosił się na policję i pomógł nam w poszukiwaniach – powiedział Phil Mahon z policji w Merseyside.



Funkcjonariusze wskazują, że najwięcej były warte zegarki i to może być ważny trop. – Chciałbym odwołać się do każdego, kto mógł otrzymać ofertę zakupu zegarków, by skontaktował się z Policją – dodał Mahon.

Co ciekawe, we wtorek złodzieje upatrzyli sobie domy także innych piłkarzy Liverpoolu. Kradzieży próbowano też dokonać w posiadłości Chorwata Dejana Lovrena, ale włamanie się nie powiodło, gdyż złodziei spłoszył krzyk kobiety. Nie wiadomo, czy ci sami włamywacze splądrowali dom Mane.To już druga kradzież w domu Senegalczyka, odkąd w 2016 r. został zawodnikiem „The Reds”. W listopadzie 2017 r. złodzieje dostali się do jego posiadłości gdy grał w meczu Ligi Mistrzów ze słoweńskim Mariborem.