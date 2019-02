W Turcji zatrzęsła się ziemia

W zachodniej Turcji doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,2. Władze zapewniają, że nikt nie ucierpiał.

Do trzęsienia doszło na głębokości 8,5 km w Prowincji Canakkale i było odczuwalne w pasie nadbrzeżnym Morza Egejskiego i Morza Marmara. Również w Stambule i w Bursie. Główny wstrząs trwał 45 sekund, po nim doszło jeszcze do 12 wstrząsów wtórnych.



Według lokalnych władz zdarzenie nie pociągnęło żadnych ofiar, uszkodzonych zostało kilka starych i niezamieszkałych budynków. Na miejscu zdarzenia utworzono centrum kryzysowe, w jego rejon skierowano także ekipy Tureckiego Czerwonego Półksiężyca.



Turcja znajduje się w rejonie wzmożonej aktywności sejsmicznej. Południowa i zachodnia część kraju leży na płycie afrykańskiej, która stopniowo napiera na płytę eurazjatycką, z prędkością ok. 4-5 cm rocznie. Proces trwa od setek tysięcy lat i doprowadził m.in. do wypiętrzenia pasma Karpat.



W 2011 r. trzęsienie ziemi w tureckiej w prowincji Wan zabiło ponad 600 osób. W 1999 r. w północno-zachodniej Turcji dwa silne trzęsienia spowodowały śmierć blisko 20 tys. osób.

