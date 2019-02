Sasin o jedynkach opozycji: Byli premierzy, emeryci polityczni – to jest ewakuacja

– Jak słyszę, że jedynka w Warszawie to Włodzimierz Cimoszewicz, byli premierzy, emeryci polityczni, jak Leszek Miller, Kazimierz Marcinkiewicz czy inni – to pokazuje, że to oni traktują Parlament Europejski jako miejsce do tego, żeby polityków nieczynnych już w Polsce tam wysłać. To jest ewakuacja – powiedział Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, komentując przygotowania do kampanii przed wyborami do PE.

Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów komentował w „Gościu Wiadomości” wypowiedzi opozycji krytykującej „jedynki” PiS na listach do wyborów europejskich. Grzegorz Schetyna stwierdził, że listy PiS to ewakuacja.



– Śmieszą mnie te komentarze opozycji. Świadczą przede wszystkim o tym, że ich zaskoczyliśmy – powiedział gość programu.



W ocenie Sasina opozycja jest zaskoczona siłą tych list. – Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co twierdzili, nie ma krótkiej ławki. Jesteśmy w stanie zbudować bardzo dobrą drużynę na wybory europejskie i jednocześnie nie osłabić rządu i naszego zaplecza politycznego w Polsce. Tu nadal zostają politycy, którzy będą te polskie sprawy na miejscu ciągnąć do przodu – mówił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

#wieszwiecej Polub nas

Poradził Grzegorzowi Schetynie, aby przyjrzał się dokładniej listom, które kształtują się po stronie jego środowiska politycznego.Gość programu podkreślił, że to są niezwykle ważne wybory. – W Brukseli decyduje się o bardzo wielu sprawach ważnych dla Polski. I musimy mieć tam mocną reprezentację, która będzie dbała o polskie interesy – powiedział.