Sejm zdecydował o przyszłości ministra Ziobry

Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. – Sterta półprawd, kłamstw i manipulacji, okraszona irytacją i ukrytą zazdrością, bo nam się udaje, to co wam się nie udało – skomentował wniosek minister. Za wyrażeniem wotum nieufności głosowało: 177 posłów, 233 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Wniosek – złożony 23 stycznia – został w poniedziałek negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.



PO-KO w uzasadnieniu swojego wniosku zarzucało szefowi MS m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer: w SKOK oraz KNF, a także działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z UE. Klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska ocenił, że Ziobro, pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości osłabia pozycję resortu, w efekcie obniżając praworządność oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli.



Żywotne interesy



Posłowie zarzucili Ziobrze, że poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo oraz swoje uprawnienia do walki politycznej oraz realizacji celów politycznych reprezentowanego przez siebie środowiska politycznego, będących w sprzeczności z interesami wymiaru sprawiedliwości, a tym samym – jak oceniono – „żywotnymi interesami Rzeczpospolitej”.



Przedstawicielka wnioskodawcy, wiceprzewodnicząca klubu poselskiego posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła w Sejmie, że określenie „kasta stojąca ponad prawem” nie było oceną politycznej rzeczywistości, lecz politycznym planem, który zrealizował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podkreślała, że w ten sposób powstał system, w którym osoby ze środowiska PiS stoją ponad prawem.



– Tak zmieniliście system wymiaru sprawiedliwości od prokuratury po sądy, aby kontrolować ten system na każdym szczeblu. Rozkręcona karuzela degradacji i awansów doprowadziła do tego, że wszędzie macie ludzi, którzy zawdzięczają wam albo awans życia, albo apanaże. To pan, panie ministrze, czuwał nad tworzeniem tej machiny – mówiła posłanka.

– Czegoś tak żałosnego merytorycznie jeszcze w tej izbie nie widziałem – mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, występując w debacie w imieniu klubu Zjednoczonej Prawicy. Nie zgodził się ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, że sprawowanie funkcji przez Zbigniewa Ziobro doprowadziło do drastycznego spowolnienia pracy sądów, na co – jak mówił – nie ma podanych żadnych liczb. Wskazał, że w czasie trzech kwartałów 2018 roku Sądy Rejonowe rozpatrzyły dwa razy więcej spraw dotyczących prawa pracy niż przed rokiem. Jaki powiedział też, że czas rozpatrywania spraw karnych przez Sądy Okręgowe skrócił się o trzy miesiące w stosunku do 2015 roku.Ziobro, odnosząc się do tych zarzutów mówił w poniedziałek, że „czas reformy wymiaru sprawiedliwości, to czas bardzo wielu udanych zmian”. – O czym świadczą też liczby i rozległość propozycji legislacyjnych, które my podjęliśmy. Przez pierwszy rok rządów w MS przygotowaliśmy więcej projektów ustaw niż przez cztery lata ostatniej kadencji przygotowała PO – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Grube portfele



– Przez osiem lat waszych rządów nie zrobiliście nic, aby spowodować, by sądy i prokuratury służyły wszystkim Polakom, a nie tylko tym, którzy mają grube portfele i stać ich na najlepszych adwokatów – mówił do posłów opozycji szef resortu sprawiedliwości.



– Rozpoczęliśmy na serio walkę z mafią VAT-owską, ale dobrą zmianę można również mierzyć innymi danymi, można mierzyć 1,5 mld zł odebranych bandytom, dzięki konfiskacie rozszerzonej, która została uchwalona. 1,5 mld zł trafia do budżetu państwa, wiecie ile to było za waszych czasów? 300 mln zł – mówił od posłów opozycji Ziobro.



Przekonywał też, że miarą „dobrej zmiany” są też tysiące dzieci, które po raz pierwszy otrzymały alimenty. – O 100 proc. wzrosła liczba dzieci otrzymujących alimenty we Polsce po zmianach, jakie wprowadziliśmy – wskazał minister.



Mówił również, że dane pracy prokuratury wskazują, że liczba prowadzonych postępowań ws. VAT teraz wynosi tysiąc, a za czasów poprzednich rządów były 352 takie postępowania. – Liczba postępowań zakończonych aktem oskarżenia w waszych czasach 138, teraz 307. Liczba oskarżonych objętych w postępowaniach ws. mafii VAT-owskiej 300 osób w waszych czasach, ponad tysiąc teraz (...) zmieniamy wymiar sprawiedliwości, mimo że sypiecie nam piasek w koła - mówił Ziobro do posłów opozycji.

Siewcy nienawiści



Minister sprawiedliwości odniósł się do zarzutu opozycji, iż przyzwala on na mowę i akty nienawiści. – Czy pamiętacie państwo takiego przewodniczącego klubu parlamentarnego, który mówił: „zastrzelić i wypatroszyć Jarosława Kaczyńskiego”? Czy pamiętacie do jakiej partii należał wtedy, kiedy to mówił? A czy pamiętacie, że kilka miesięcy po tej wypowiedzi niejaki Cyba, były członek PO udał się do Łodzi i zamordował, zastrzelił działacza PiS w zastępstwie za Jarosława Kaczyńskiego, czy wiecie o tym, że w swoich wyjaśnieniach tenże Cyba mówił, że jego wzorem i punktem odniesienia w polityce jest niejaki Janusz Palikot?” – mówił Ziobro. – Jest pewien paradoks, że siewcy nienawiści chcą uchodzić za baranków i głosicieli pokoju – ocenił.



Ziobro komentował też zarzut opozycji, że postępowania ws. tzw. aktów zgonu politycznego wystawionego grupie prezydentów polskich miast zostały umorzone. Minister zwracał uwagę, że to niezawisły sąd stwierdził, że nie ma w tym wypadku wyczerpanych znamion czynu zabronionego.



– Czy wiecie, że większość tych prezydentów gościło sztukę „Klątwa”, która w sposób wulgarny obraża uczucia religijne (...), ale aktorka na końcu wygłasza kwestię, która jest tak naprawdę aprobatą zabójstwa Jarosława Kaczyńskiego. Który z tych prezydentów temu się sprzeciwił? Kto z was złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, nawoływanie do zabójstwa, kto? Podwójne standardy, hipokryzja – oświadczył Ziobro.



– Zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepsze to nasz obowiązek, nie zmieniać go byłoby nieprzyzwoitością; obywatele chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i my ją przeprowadzamy – mówił premier Mateusz Morawiecki.