Litwa: zatrzymano grupę sędziów i adwokatów podejrzanych o korupcję

Ośmiu sędziów różnych instancji i pięciu znanych adwokatów podejrzanych o korupcję, handel wpływami i nadużywanie stanowiska służbowego zatrzymano w środę na Litwie – poinformował prokurator generalny Evaldas Paszilis. Ogółem w sprawie zatrzymano 26 osób.

Podejrzewa się, że zatrzymani przyjmowali łapówki za odpowiednie decyzje w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Ogólna suma łapówek może wynosić około 400 tys. euro. Poszczególne łapówki wynosiły od 1 do 100 tys. euro. Zatrzymani sędziowie mają duże doświadczenie zawodowe, 24-37 lat pracy w zawodzie.



Szef litewskiej Służby ds. Badań Specjalnych (STT) Żydrunas Bartkus zaznaczył, że jest to największe dochodzenie w historii STT. Prowadzi je ponad 100 funkcjonariuszy, przeszukiwania są prowadzone w Wilnie, Kownie, Molatach i Birsztanach.



Zdaniem premiera Sauliusa Skvernelisa wszczęcie postępowania karnego przeciwko sędziom pokazuje, że „czasy nietykalności się zakończyły”.



„Tę lekcję powinni odrobić wszyscy - politycy, urzędnicy, sędziowie, dyrektorzy szpitali” – napisał szef rządu na Facebooku. Zaznaczył, że Litwa dąży do „stosowania polityki zerowej tolerancji wobec korupcji”.

#wieszwiecej Polub nas