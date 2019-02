KE: Pytania prejudycjalne sędziego Tulei są niedopuszczalne

Komisja Europejska oceniła, że pytania prejudycjalne zadane przez sędziego Igora Tuleyę dotyczące kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg są niedopuszczalne – poinformował portal wpolityce.pl, powołując się na źródło w służbie prawnej Komisji Europejskiej.

Jak przypomniał portal, chodzi o pytania prejudycjalne sędziego Tulei, który zawiesił proces członków gangu „obcinaczy palców”, po to by spytać TSUE o kwestię sądów dyscyplinarnych w Polsce. Komisja Europejska – według źródła, na które powołuje się portal – nie dostrzegła związku między tymi tematami i uznała pytania sędziego za „niedopuszczalne”.



We wrześniu 2018 r., sędzia Tuleya, rozpatrując sprawę gangsterów, recydywistów porywających i katujących swoje ofiary, zawiesił tę sprawę i przesłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg – przypomina wpolityce.pl.



„Postanowienie odsyłające w żaden sposób nie wskazuje powodów, na podstawie których sąd odsyłający określił związek między przepisami prawa unijnego i ustawodawstwem krajowym, mającym zastosowanie w sprawie co od wyroku i wymiaru kary oskarżonym” – oceniła służba prawna KE.



„Postanowienie to ogranicza się w pkt 11 do opisania faktycznego kontekstu sprawy w postępowaniu głównym. W tym względzie Komisja pragnie zauważyć, że art.4 lit. b) Decyzji Ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej 27 przewiduje możliwość przyjęcia przez każde państwo członkowskie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby sankcje za przestępstwa z udziałem organizacji przestępczej mogły być zmniejszane lub, aby sprawca przestępstwa mógł zostać zwolniony z sankcji, jeśli dostarczy on krajowym organom administracyjnym lub sądowym pewnych informacji, których organy te nie mogłyby uzyskać w inny sposób” – napisano w uwagach nt. zadanych pytań prejudycjalnych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak podkreślono, „komisja uważa, że pytanie prejudycjalne zadane w sprawie C-563/18 jest niedopuszczalne, gdyż nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem odsyłającym ani nie pozwala wyjaśnić zagadnienia wstępnego związanego z tą sprawą”.„W istocie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnieniem odesłania prejudycjalnego nie jest wydawanie opinii w kwestiach generalnych lub hipotetycznych, lecz rzeczywista potrzeba związana z rozstrzygnięciem określonego sporu” – podsumowała służba prawna KE.