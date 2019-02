Zmiana płci może zwiększyć ryzyko chorób serca

Stosowana przy zmianie płci terapia hormonalna może zwiększyć ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego – informuje pismo „Circulation”. Wcześniejsze badania wykazały, że zastępcza terapia hormonalna zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet, w przypadku których miała łagodzić objawy menopauzy.

Chociaż osoby transpłciowe są zazwyczaj młodsze od leczonych hormonalnie pacjentek w okresie menopauzy, mogą być bardziej narażone na stresujące czynniki psychospołeczne i inne, które zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe.



Naukowcy z uniwersytetu w Amsterdamie przeanalizowali dokumentację medyczną 3875 osób z Holandii, które w latach 1972-2015 były leczone hormonalnie w związku ze zmianą płci.



Analiza obejmowała 2517 transseksualnych kobiet (mediana wieku 30 lat), które otrzymywały estrogen wraz z supresorami androgenów lub bez nich i były obserwowane przez średnio dziewięć lat. Natomiast 1388 transpłciowych mężczyzn (mediana wieku 23 lat) otrzymywało testosteron i byli obserwowani średnio przez osiem lat.

W porównaniu z ogólną populacją osoby stosujące terapię hormonalną podczas zmiany płci miały podwyższone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak udary mózgu, zakrzepica żył głębokich i zawały serca.

W przypadku transpłciowych kobiet udarów było ponad dwa razy więcej niż w populacji kobiet bez zmiany płci (29 w porównaniu do 12) i prawie dwa razy więcej niż u mężczyzn (29 w porównaniu do 16). Zakrzepica żył głębokich była wśród transpłciowych kobiet pięć razy częstsza (73) niż u kobiet (13), zaś 4,5 razy częstsza niż mężczyzn (73 w porównaniu z 16).



Zawały serca występowały ponad dwukrotnie częściej (30) niż u kobiet (13). Natomiast transpłciowi mężczyźni byli ponad trzykrotnie bardziej narażeni na zawał serca w porównaniu z kobietami (11 w porównaniu z 3).



Naukowcy zastrzegają, że badanie nie miało na celu odkrycia mechanizmu zwiększającego ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i opierało się wyłącznie na przeglądzie dokumentacji medycznej.



Nie brano pod uwagę czynników ryzyka takich jak palenie tytoniu, stres psychospołeczny, nawyki żywieniowe czy aktywność fizyczna.



W poprzednich badaniach wykazano, że np. poziom triglicerydów i insuliny wzrastał w wyniku terapii estrogenami, a oba te czynniki sprzyjają niedrożności naczyń krwionośnych oraz ich stanowi zapalnemu. Terapia estrogenami może też sprawić, że krew będzie bardziej skłonna do krzepnięcia, co może tłumaczyć większą częstość udarów i zakrzepów obserwowanych u transpłciowych kobiet – twierdzą autorzy.



Wzrost ryzyka zawału serca obserwowany u transpłciowych mężczyzn otrzymujących testosteron może być częściowo wyjaśniony przez tendencję hormonu do zagęszczania krwi poprzez zwiększanie stężenia czerwonych krwinek wraz z obniżaniem poziomu dobrego cholesterolu i podwyższaniem poziomu złego cholesterolu.



Jak zaznaczają autorzy, wyniki badań podkreślają znaczenie doradztwa i ścisłego monitorowania pacjentów transseksualnych poddawanych terapii hormonalnej. Pomocne może być ograniczenie czynników ryzyka poprzez zaprzestanie palenia tytoniu, aktywność fizyczną, zdrową dietę oraz zmniejszenie masy ciała – w razie potrzeby przed rozpoczęciem leczenia. Klinicyści powinni na bieżąco oceniać stan zdrowia pacjentów.