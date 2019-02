Szczerski: Wizyta Macrona powinna dać dobry impuls we wzajemnych relacjach

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że trwają polsko-francuskie rozmowy dotyczące wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce. Zdaniem polityka spotkanie przywódców Polski i Francji powinno dać dobry i nowy impuls we wzajemnych relacjach.

Prezydencki minister i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch rozmawiali w Paryżu o przygotowaniach do wizyty.



Francuskie władze chcą, by Emmanuel Macron przyjechał do Polski w pierwszej połowie roku. Taka możliwość istnieje – powiedział Krzysztof Szczerski, ale zastrzegł, że data wizyty nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzona przez prezydentów.



– To powinno być istotne polityczne wydarzenie polsko-francuskie, które pokaże tę wolę współpracy w bardzo konkretnych obszarach, pokaże też te miejsca, gdzie różniąc się ze sobą, rozmawiamy – powiedział Krzysztof Szczerski. Jak dodał, szczególnie po konferencji bliskowschodniej w Warszawie tematyka rozmów polsko-francuskich uległa poszerzeniu.



W ocenie szefa gabinetu prezydenta to właśnie Bliski Wschód i polityka europejska po zmianach w instytucjach unijnych mogłyby być istotnymi tematami rozmów Andrzeja Dudy i Emmanuela Macrona.

– W Paryżu usłyszałem, że po konferencji bliskowschodniej polska rola w tym procesie jest dużo bardziej istotna, widoczna i warta przedyskutowania. (...) mamy oczywiście tematykę europejską, także w kontekście zmian personalnych w instytucjach europejskich, ale to oznacza dla nich nowy program – mówił prezydencki minister, dodając, że dyskusja miałaby dotyczyć priorytetów takich organów jak Rada czy Komisja Europejska, których obecni szefowie kończą w tym roku swoje kadencje.Wśród możliwych tematów rozmów prezydentów Polski i Francji Krzysztof Szczerski wymienił też dwustronną współpracę gospodarczą, kwestie bezpieczeństwa, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, brexit, współpracę w Trójkącie Weimarskim oraz politykę klimatyczną.