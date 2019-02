Gróbarczyk o przekopie Mierzei: Jest ogromne zainteresowanie Rosji tą inwestycją

– Mam ogromną nadzieję, że KE nie podejdzie do tej sprawy intencjonalnie. Bezwzględnie wiemy, że tutaj jest ogromne zainteresowanie Rosji tą inwestycją. Zresztą odpowiednie pisma już minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej kierował do KE – powiedział w programie „O co chodzi” Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o przekopie Mierzei Wiślanej.

Gróbarczyk wyjaśnił, że sam nie otrzymał żadnego pisma od rosyjskiego szefa resortu rolnictwa.



– Natomiast komisarz ds. środowiska UE zwrócił się do mnie o wyjaśnienia w ramach właśnie tego pisma i takie wyjaśniania zostały udzielone. Z jednym zastrzeżeniem: że chcemy rozmawiać z KE i tylko i wyłącznie KE jest dla nas stroną, a nie strona rosyjska – powiedział szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.



Zdradził, że zakończenie budowy planowane jest na 2022 r.

