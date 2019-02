Nie wysłał karetki do dziecka z wysoką temperaturą. Będzie śledztwo

Będzie śledztwo w sprawie dyspozytora pogotowia z Wolsztyna w Wielkopolsce. Nie wysłał karetki pogotowia do sześciomiesięcznego dziecka, które dostało bardzo wysokiej gorączki. Na pomoc ruszyli za to policjanci.

Około godziny 3 w nocy do dyżurnego KPP w Wolsztynie zadzwonił ojciec dziecka prosząc o pomoc. Wyjaśnił, że półroczna dziewczynka ma wysoką temperaturę, niemal 40 stopni, i jest z żoną w Nowej Wsi. On sam przebywa w Niemczech.



Temperatura dziecka nie spadała mimo podanych leków.



Kobieta skontaktowała się z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego, jednak ten polecił jej samodzielnie zgłosić się do szpitala w Wolsztynie. Z relacji rodziców wynikało, że dziecko zaczyna mieć drgawki. Kobieta nie była w stanie sama pojechać na pogotowie. Na miejsce ruszyli mundurowi.



Zaczęli schładzać płaczące niemowlę za pomocą okładów z mokrych ręczników. I ponownie zadzwonili na pogotowie. Oni też usłyszeli, że nie znaleziono podstaw do wysłania karetki pogotowia.

Wówczas policjanci wzięli sprawy w swoje ręce i zawieźli dziecko do szpitala. Teraz w tej sprawie wszczęto śledztwo. Dyspozytor może odpowiedzieć za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.