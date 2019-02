Produkcja przemysłowa w styczniu rdr wzrosła o 6,1 proc. „To bardzo dobre dane”

Produkcja przemysłowa w styczniu 2019 r. wzrosła o 6,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. To bardzo dobre dane – skomentowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w styczniu rdr o 4,0 proc., a mdm wzrostu o 5,4 proc.



Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 6,1 proc., a mdm wzrosła o 1,7 proc.



– To bardzo dobre dane, zwłaszcza w kontekście sygnałów płynących z gospodarek naszych kluczowych partnerów m.in. Niemiec, a także ostatnich wskaźników PMI – skomentowała szefowa MPiT. Jak podkreśliła, wynik zdecydowanie przewyższa konsensus rynkowy (ok. 3,7 proc. rok do roku).



Według Emilewicz w przeciwieństwie do wyniku PMI, który w styczniu wyniósł 48,2 i świadczył o dalszym pesymizmie w sektorze, to „produkcja nie kontynuowała negatywnego trendu” – rosła we wszystkich głównych grupach przemysłowych.

#wieszwiecej Polub nas

– Niepokojące dla dalszych wyników produkcji w kolejnych miesiącach mogą być rosnące znacząco zapasy wyrobów gotowych. Wyniki subindeksów PMI mogą częściowo przełożyć się na wyniki produkcji w lutym, oczekujemy jednak jej wzrostu o około 5 proc. – wskazała. Podkreśliła, że polski przemysł nie doświadcza spadków produkcji, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim (ok. -4 proc.).

Emilewicz zaznaczyła, że w porównaniu ze styczniem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 (spośród 34) działach przemysłu – sprzedaż rosła najszybciej w produkcji urządzeń elektrycznych (17,3 proc.), napojów (17,2 proc.) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 13,3 proc).



– Istotny w tym miesiącu okazał się wzrost w sektorze energetycznym (15,1 proc. rdr) – dodała.



Według GUS spadek produkcji przemysłowej nastąpił w ośmiu działach, z czego największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy (o 9,5 proc.).



MPiT zwraca też uwagę, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 r. były wyższe niż przed rokiem o 2,2 proc. w porównaniu ze wzrostem o 2,1 proc. (po korekcie) w grudniu. W porównaniu z grudniem 2018 r. ceny wzrosły o 0,2 proc.

#Polska: Produkcja przemysłowa w styczniu w ujęciu y/y 6,1 %, prog. 3,7 %, poprz. 2,8 % - dane okazały się być lepsze niż nawet najbardziej skrajne optymistyczne prognozy. pic.twitter.com/OterBsiI2W — Acemarketu.com (@acemarketu) 20 lutego 2019