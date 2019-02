Zaginął podczas pożarów w Kalifornii. Po 101 dniach wrócił do właścicieli

12-letni Kingston odnalazł się po 101 dniach poszukiwań. Pies po raz ostatni widziany był w listopadzie, gdy jego właściciele uciekali przed pożarem Camp Fire w kalifornijskim Paradise.

Kiedy rodzina wraz z psem uciekała przed pożarem, Kingston był już w ciężarówce. Nagle wyskoczył z niej i uciekł. Pogoń za nim była jednak zbyt niebezpieczna.



Kiedy niebezpieczeństwo zostało zażegnane rodzina rozpoczęła poszukiwania. Roznosili ulotki, dzwonili do schronisk. W ostatnią niedzielę doszło do przełomu.



Na psa natknęły się osoby przeszukujące pogorzeliska w Kalifornii. Kamery monitoringu uchwyciły zwierzaka już półtora miesiąca temu. Udało się złapać w ten weekend. Prawdopodobnie psu udało się przeżyć, ponieważ polował na skunksy. Wolontariusze wspominają, że Kingston śmierdział jak one.



Najbardziej szczęśliwa z powrotu Kingstona jest dziewczynka, która dorastała z psem. Maleah każdej nocy mówiła tacie, że trzeba się za nim rozglądać.



Wolontariusze wciąż szukają zwierząt, które zaginęły w trakcie pożarów Camp Fire w Kalifornii. Udało im się już m.in. złapać ponad 200 kotów.

