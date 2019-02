Znane są przyczyny śmierci Karla Lagerfelda

Kultowy projektant mody Karl Lagerfeld zmarł na raka trzustki – informują nieoficjalnie zagraniczne media. Lagerfeld zmarł we wtorek w wieku 85 lat. Jego przyjaciele podkreślają, że nie mówił o swojej chorobie, ale walczył z nią dzielnie i w samotności.

Zmarł słynny kreator mody Karl Lagerfeld Jak donoszą francuskie media, w wieku 85 lat zmarł w Paryżu Karl Lagerfeld, znany projektant mody, dyrektor artystyczny domu mody Chanel. zobacz więcej

Dyrektor kreatywny Chanel uważany za ikonę mody zmarł we wtorek 19 lutego.



Przyjaciele cytowani przez zagraniczne media mówią, że kreator mody nie mówił o swojej chorobie, ale walczył z nią bardzo dzielnie. Przyznają, że informacja o raku trzustki była dla niego szokiem, ponieważ zawsze był bardzo dumny ze swojej sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia.



Karla Lagerfelda zabrakło już na ostatnim pokazie Chanel pod koniec stycznia. Jako przyczynę podano zmęczenie. Ale najbliżsi wiedzieli, że jego stan zdrowia się gwałtownie pogarsza. Zmarł we wtorek. Do szpitala trafił dzień wcześniej.

