Tłumaczka Geralda Birgfellnera została zmieniona

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że tłumaczka występująca jako biegła w postępowaniu sprawdzającym z zawiadomienia Geralda Birgfellnera, została zmieniona. Chodziło o wątpliwości co do jej bezstronności.

– Tłumaczka, występująca jako biegła w postępowaniu sprawdzającym z zawiadomienia Geralda B., została zmieniona z uwagi na okoliczności świadczące o braku jej bezstronności. Po opuszczeniu siedziby Prokuratury Okręgowej w dniu 11 lutego tłumaczka wsiadła do auta razem ze świadkiem Geraldem B. i jego pełnomocnikiem, Romanem Giertychem – poinformował prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Zdaniem prokuratury „takie zachowanie budzi wątpliwości co do bezstronności tłumacza, który w posiedzeniu przygotowawczym pełni rolę pośrednika między stronami”.



– Od obiektywizmu i profesjonalizmu tłumacza zależą ustalenia poczynione w toku postępowania przygotowawczego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, biegły tłumacz winien wykazać się pełną neutralnością i starannością – podał prokurator.

źródło: pap

Nagranie, na którym widać, jak tłumaczka opuszcza budynek prokuratury przy ulicy Chocimskiej w Warszawie w towarzystwie Romana Giertycha, opublikowała w środę TVP Info.