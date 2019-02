Sukiennice pękają. Ikona Krakowa do remontu

Krakowskie Sukiennice pękają – alarmuje tamtejszy Społeczny Komitet Odnowy Zabytków. Zaniepokojenie ekspertów wzbudziły kilkumetrowe pęknięcia na sklepieniach podcieni zabytkowego budynku.

To miejsce, gdzie każdego dnia przechodzą tysiące turystów - mówi dyrektor SKOZ Maciej Wilamowski.



– To niepokoi, bo to jest zabytek o średniowiecznej genezie – ikona Krakowa. Pęknięcie w sklepieniu podcieni ma kilka metrów i wskazuje, że naruszona jest tam konstrukcja budynków – to kwestia odpadającego budynku, ale głębokie pęknięcie konstrukcyjne, rozchodzące się w kilku miejscach na kilka stron – mówi dyrektor SKOZK .



Sprawa pęknięć jest badana przez miasto od dwóch lat. Rysy zaczęły się powiększać - przyznaje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.



– Trzeba nad tym czuwać. Niewykluczone, że będzie remont. W budżecie są na to pieniądze, żeby taki projekt ewentualnego remontu przeprowadzić no i te pęknięcia naprawić – Dariusz Nowak rzecznik krakowskiego magistratu.



Sukiennice były remontowane niespełna 10 lat temu. W budynku, oprócz pasażu handlowego z pamiątkami, mieści się także oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, oddział Muzeum Historycznego Krakowa oraz kawiarnie i restauracje.

