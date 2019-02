„Współpracownik Wałęsy próbuje zastraszyć i zakneblować dziennikarzy TVP”

Współpracownik Lecha Wałęsy próbuje zastraszyć i zakneblować dziennikarzy TVP – napisał na Twitterze szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski. Skomentował w ten sposób wpis Mirosława Szczerby, który winą za wypowiedź Adriana Stankowskiego o Lechu Wałęsie w „Wiadomościach” TVP obarczył także wydawcę programu i prowadzącego Michała Adamczyka.

Mirosław Szczerba stwierdził, że publicysta „Gazety Polskiej Codziennie” Adrian Stankowski swoją wypowiedzią w niedzielnym wydaniu „Wiadomości” „naruszył dobra osobiste p. Prezydenta”.



– Lech Wałęsa zachowuje się w sposób, w jaki go szkolono. To jest element wyszkolenia tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, żeby zaprzeczać za wszelką cenę – powiedział Stankowski w jednym z materiałów.



Materiał dotyczył Lecha Wałęsy, który zamierza kierować wezwania przedsądowe wobec kilkunastu osób za nazwanie go Tajnym Współpracownikiem służb PRL „Bolkiem”.



Szczerba napisał, że „za dopuszczenie i wyemitowanie tej wypowiedzi współodpowiedzialny jest wydawca i red. M. Adamczyk”.

Informuje red A.Stankowskiego ze publiczna wypowiedzia w @WiadomosciTVP w dn 17.02.naruszył dobra osobiste p. Prezydenta @PresidentWalesa.

Za dopuszczenie i wyemitowanie tej wypowiedzi współodpowiedzialny jest wydawca i red M. Adamczyk

Sprawe przekazuje prawnikom @OlechowskiJarek pic.twitter.com/SX4obJQ1Vt — Mirosław Szczerba (@mirek_szczerba) 20 lutego 2019

Szanowni Państwo, współpracownik @PresidentWalesa próbuje zastraszyć i zakneblować dziennikarzy TVP. Będziemy nadal przedstawiać widzom materiały z teczek TW Bolka zebrane w IPN. Wolność słowa to fundament demokracji https://t.co/oBmtGohxvt — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) 20 lutego 2019

źródło: Twitter, TVP

Szef TAI odpowiedział na Twitterze.