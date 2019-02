– Trzeba wspólnie szukać najlepszych rozwiązań dla rolnictwa – mówił w środę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego Porozumienia Rolniczego.

Zdaniem prezydenta czasem trzeba wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje racje, ale lepiej usiąść wspólnie przy stole i przedstawić swoje argumenty.



– Cieszę się, że jesteście Państwo tutaj, żeby rozmawiać; trzeba wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Czy one są potrzebne – to oczywiste – powiedział Andrzej Duda.



Zaznaczył, że wiele rzeczy się udało – na wiele wyzwań dotyczących problemów polskiego rolnictwa odpowiedziano. Jak dodał, już wprowadzono wiele pozytywnych rozwiązań, które na pewno przyczyniają się do poprawy sytuacji w rolnictwie, np. możliwość sprzedaży bezpośredniej.



„Rolnik powinien czuć się podmiotem na rynku”



– Tak trzeba dyskutować, żeby rynek kształtował się jak najlepiej, żeby rolnik czuł się na tym rynku podmiotem, kimś kto rzeczywiście jest jego ważną częścią, a nie tylko tym, który najwięcej dokłada do interesu. To jest bardzo ważne, żeby nam się tak udało kształtować sytuację na rynku – powiedział prezydent.



Dodał, że to nie jest proste, gdyż mamy zasady wolnorynkowe. – Nie jest tak, że realizujemy gospodarkę centralnie planowaną - zaznaczył. Tłumaczył, że „wolno organizować związki, organizować spółdzielczość, tworzyć grupy producenckie”, by sprostać konkurencji tej krajowej, jak i zagranicznej.



– Ale trzeba też powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj potentatem (w rolnictwie – red.) - podkreślił.



„Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki”



– Dla mnie polskie rolnictwo jest ogromnie ważną sprawą, bo wiem, że to jedna z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki. (...) Trzeba sobie jasno powiedzieć – nasza gospodarka stoi na rolnictwie. To jedna z tych podpór, na których oparta jest polska gospodarka. Kto mówi inaczej, ten po prostu zwyczajnie kłamie. Taka jest prawda i to musi być wspierane – powiedział w środę prezydent.



– Rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państwa – mówił, nawiązując do słów św. Jana Pawła II.



Prezydent powiedział, że mija już 15 lat od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. – 15 lat, w czasie których polskie rolnictwo, dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej wiele zyskało. Czy może zyskać jeszcze więcej? Jestem przekonany, że tak – powiedział.



Wyraził radość, że uczestnicy forum będą dyskutowali o wspólnej polityce rolnej i o tym, o co Polska powinna w ramach niej zabiegać.



Zapowiedział że chce patrzeć bardziej na polską wieś przez pryzmat życia rodzin mieszkających na obszarach wiejskich i mających gospodarstwo rolne.



– Chcę, żebyśmy zorganizowali – i dziękuję za to Krajowemu Ośrodkowi Rolnictwa – wspólnie pięć regionalnych konferencji, które właśnie będą o tym debatowały. Poruszanymi tam tematami ma być m.in. to, jakie są perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich pod względem: infrastruktury służącej wygodzie zamieszkania, edukacji i warunków życia na wsi.



Andrzej Duda powiedział, że kiedy będzie kończył prezydenturę, chciałby usłyszeć od rodziny rolników: „panie prezydencie, żyje nam się lepiej niż żyło nam się w tamtym dniu, kiedy składał pan swoje prezydenckie ślubowanie”.