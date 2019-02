Spięcie na linii Bruksela – Budapeszt. Chodzi o imigrację

– Komisja Europejska nie jest na wojnie z Węgrami, ale za każdym razem, gdy tamtejsze społeczeństwo nie otrzymuje prawdziwych informacji, będzie działać –oświadczył rzecznik tej instytucji Margaritis Schinas. To reakcja na kampanię rządu Viktora Orbana.

– To nie jest otwarty konflikt i to nie jest wojna, ale za każdym razem, gdy Węgrom nie podaje się faktów, tylko przekazuje „alternatywne fakty”, czy fikcję lub historię tego rodzaju, będziemy odpowiadać – powiedział Schinas.



Komisja już dzień wcześniej skrytykowała zainicjowaną przez węgierski rząd „akcję informacyjną o brukselskich planach pobudzających imigrację”. Na stronie rządu Węgier na Facebooku pojawił się 19 lutego pierwszy post w ramach akcji, mówiący m. in. o planach wprowadzenia wizy migracyjnej.



Działania Węgier skrytykował też Joseph Daul, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, do której należy rządząca na Węgrzech partia Fidesz.



– Zdecydowanie potępiam kampanię rozpoczętą przez węgierski rząd przed wyborami do PE i zniesławienie przewodniczącego Junckera. Twierdzenia zawarte w kampanii są kłamliwe, mylące, nie są oparte na faktach – napisał na Twitterze chadecki polityk.

#wieszwiecej Polub nas

I strongly condemn the campaign launched by the #Hungarian government in the run up to the #EP2019 elections and the defamation of @EU_Commission President, @JunckerEU. The claims made in the campaign are deceitful, misleading and are not based on facts. 1/3 — Joseph Daul (@JosephDaul) 19 lutego 2019

Jak zaznaczył, potępia też z całą stanowczością atak i formułowanie bezpodstawnych teorii spiskowych z wykorzystaniem wizerunku szefa KE Jean-Claude'a Junckera, którego określił mianem prawdziwego chrześcijańskiego demokraty i lidera europejskiego.„Chciałbym przypomnieć premierowi Orbanowi, że decyzje podejmowane w Brukseli, włączając w to te dotyczące migracji, są podejmowane kolektywnie przez rządy krajów UE i Parlament Europejski, w którego skład wchodzą przedstawiciele Węgier. Zamiast tworzyć z Brukseli wrogiego ducha, Węgry muszą sobie zdać sprawę, że są jej częścią” - podkreślił lider EPL.

I strongly denounce #Hungary's attacks & baseless conspiracies against President @JunckerEU, who is a true Christian Democrat & a real European leader. A leader, who fought for #European unity, solidarity & prosperity that all EU, including Hungary, greatly benefited from. 2/3 — Joseph Daul (@JosephDaul) 19 lutego 2019

źródło: pap

W ramach akcji węgierskiego rządu na zdjęciu pod postem na Facebooku zestawiono podobiznę Junckera i amerykańskiego finansisty George'a Sorosa, który według władz Węgier wspiera masową imigrację.Pod spodem umieszczono napis: „Państwo też mają prawo wiedzieć, do czego szykuje się Bruksela!”, po czym napisano, że w Brukseli „chcą wprowadzić obowiązkowe kwoty relokacyjne”, „chcą osłabić prawa państw członkowskich do ochrony granic” i „chcą ułatwić imigrację poprzez wizę migracyjną”. Podkreślono, że są to propozycje, które „z gruntu zagrażają bezpieczeństwu Węgier”.Wymienione propozycje dotyczą stanowiska PE, zgodnie z którym osoby starające się o azyl powinny mieć możliwość ubiegania się o europejskie wizy humanitarne w ambasadach i konsulatach UE zagranicą, co pozwoli im bezpiecznie dostać się do Europy.