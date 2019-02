Prokuratura: Będzie obserwacja psychiatryczna Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała w środę, że śledczy dysponują opinią sądowo-psychiatryczną po jednorazowym badaniu Stefana W. Eksperci uznali, że takie badanie jest niewystarczające, by ustalić, czy zabójca Pawła Adamowicza był poczytalny.

Stefan W. przeszedł badania psychiatryczne Najwcześniej za kilka dni będzie znana opinia biegłych na temat stanu zdrowia i poczytalności zabójcy prezydenta Gdańska. Stefan W., przeszedł dziś... zobacz więcej

– Prokuratura Okręgowa w Gdańsku otrzymała dziś opinię sądowo-psychiatryczną po jednorazowym badaniu podejrzanego Stefana W. – poinformowała w środę prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Badanie 30 stycznia tego roku przeprowadzili dwaj biegli psychiatrzy.



– W sporządzonej opinii biegli zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Stefana W. Po jednorazowym badaniu nie byli bowiem w stanie wypowiedzieć się co do stanu poczytalności podejrzanego – podała prokuratura.



Przygotowywany jest wniosek do sądu o orzeczenie wobec podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej, która może trwać od czterech do ośmiu tygodni.

#wieszwiecej Polub nas